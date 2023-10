La Mesa directiva de la Liga Veinticinqueña de Fútbol ha programado los partidos de la séptima fecha del torneo Clausura, tanto en la categoría femenina como en las divisiones inferiores.

El motivo de adelantar esta fecha es aprovechar que el equipo Norberto de la Riestra quedará libre, ya que en la localidad se llevará a cabo la Expo Avícola.

El domingo, Plaza Italia será local de Alumni en los partidos de femenino (12:30), intermedia (14:00) y primera división (16:00), todos ellos con árbitros foráneos.

Sportivo recibirá a Juventud Unida en los mismos horarios y categorías, también con árbitros foráneos.

Valdés será anfitrión de Argentinos en femenino (13:00), intermedia (14:30) y primera división (16:30), con el arbitraje de Herman Berti.

Por último, Pedernales se enfrentará a Plaza España en intermedia (14:00) y primera división (16:00), con Lucas Alayón como árbitro principal.

En cuanto a las divisiones inferiores, los partidos se jugarán el sábado y el domingo. Plaza Italia será local de Alumni en Sub 11, 13, 15, 17 y 20 a partir de las 11:00. Sportivo recibirá a Juventud Unida en los mismos horarios y categorías. El Globito se enfrentará a Riestra en Sub 11, 13, 15 y 17 a partir de las 12:30. Pedernales recibirá a Dragoncitos en Sub 11 a las 12:00 y luego a Plaza España en Sub 13, 15 y 17 a partir de las 13:00. Valdés jugará contra Argentinos en Sub 11 y 13 a partir de las 14:00.

El domingo, Pedernales será local en Sub 11 contra Plaza España a partir de las 13:00, mientras que el lunes, en Sportivo, Juventud Unida jugará contra Cebras en Sub 11, 13 y 15 a partir de las 18:15.