El torneo Clausura "Jorge 'Pipo' Caldas" de la Liga Veinticinqueña de Fútbol entra en su fase decisiva, con la última fecha repleta de emoción y expectativa.

El miércoles, a las 20:30 horas, Argentinos y Juventud Unida se enfrentarán en un enfrentamiento que dará inicio a la última jornada del torneo. Ambos equipos ya han asegurado su lugar en los cuartos de final, pero este partido será crucial para determinar la posición final y los cruces en la próxima etapa del torneo. Además, a las 18:30, jugarán en la categoría intermedia, mientras que el partido femenino está programado para el domingo a las 11:30 horas. Esta programación se debe a que Juventud Unida comenzará su participación en el Regional Amateur el domingo.

La novena jornada del torneo será especialmente importante, ya que, aunque los ocho equipos clasificados están definidos, aún queda por determinar quién será el equipo finalista y cómo se configurarán los enfrentamientos en los cuartos de final. La acción se completará el domingo con varios partidos. Alumni recibirá a Valdés en primera a las 13:30 horas, en intermedia a las 15:30 y en la categoría femenina a las 17:30 horas.

Plaza Italia será el anfitrión de Riestra en primera a las 13:30, en intermedia a las 15:30 y en femenino a las 17:30 horas.

Pedernales, aunque ya eliminado de la competencia, será el anfitrión de Sportivo en intermedia a las 14:00 y en primera a partir de las 16:00 horas.

Las divisiones inferiores también tienen un calendario activo. El miércoles, en la cancha de Plaza España, El Globito se enfrentará a Dragoncitos en la categoría Sub 11 a las 18:30 horas. Luego, los equipos se enfrentarán en las categorías Sub 13 y Sub 17 a las 19:30 y 20:45 horas, respectivamente.

El jueves, en la cancha de Argentinos, los Decanos se enfrentarán a Plaza España en la categoría Sub 11 a las 18:30, y en la misma categoría, Argentinos jugará contra Dragoncitos a partir de las 19:30 horas.

El sábado, en la cancha de Argentinos, el equipo local recibirá a Juventud Unida en las categorías Sub 11, 13, 20, y 17, con partidos programados a las 10:30, 11:30, 13:00 y 15:00 horas.

Plaza Italia será el anfitrión de Riestra en las categorías Sub 11, 13, 15 y 17 a las 10:00, 11:00, 12:15 y 13:45 horas, respectivamente.

Plaza España se enfrentará a El Globito en las categorías Sub 11, 15 y 20 a las 11:00, 12:00 y 13:30 horas.

Pedernales recibirá a Sportivo en las categorías Sub 11, 13, 15 y 17 a las 10:00, 11:00, 12:15 y 13:45 horas.

Y Alumni se enfrentará a Valdés en las categorías Sub 11 y 13 a las 12:00 y 13:00 horas.

El lunes 6, en Sportivo, Cebras chocará en Sub 11, 13 y 15 con Pedernales a las 18:30, 19:30 y 20:45 horas.

El martes 7, para completar la sexta fecha, en la cancha de Argentinos, Decanos se enfrentará a Juventud Unida en las categorías Sub 11 y Sub 15 a las 18:30 y 19:30 horas, respectivamente.

El torneo Clausura "Jorge 'Pipo' Caldas" promete seguir brindando emocionantes partidos y la oportunidad de destacar para los equipos de todas las categorías, desde las divisiones inferiores hasta la primera división. La competición sigue siendo una fuente de entusiasmo y unión para la comunidad local.