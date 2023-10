El intendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, lanzó su campaña para buscar un tercer mandato consecutivo en un acto realizado en la sede del Partido Justicialista local. Durante el evento, Ralinqueo destacó los logros de su gestión desde diciembre de 2015 y presentó los objetivos trazados hasta el año 2030.

El candidato, ahora postulante de Unión por la Patria, resaltó la importancia de planificar estratégicamente el desarrollo del municipio y destacó el papel del sector privado en el crecimiento económico y la generación de empleo. También hizo hincapié en la participación de la comunidad en la construcción de un 25 de Mayo más próspero y en movimiento.

Expresó:

“Estamos convencidos que Kicillof va a seguir siendo gobernador de la provincia porque tiene una excelente gestión. Axel está comprometido con el interior y no hay forma de que no se avance con su gobierno. Eso nos da enormes garantías de crecimiento y de futuro. Y Sergio Massa ha planteado con honestidad y claridad la situación que tenemos, los condicionamientos, pero también cuál es la salida, con más inversión en educación pública, con trabajo, con la protección de la industria nacional, con el cuidado de los recursos naturales, con inversión del Estado y con soberanía. Tenemos que defender esa Argentina”. Sabemos que tenemos enormes condicionamientos externos como con el FMI, pero vamos a dar toda la pelea para que los recursos y la distribución del ingreso no queden condicionados por las deudas del país y para que podamos incluir a toda la población”

Durante su discurso, Ralinqueo repasó las obras de infraestructura realizadas, como el plan vial urbano y la integración de los barrios periféricos, así como las inversiones en educación, salud, seguridad y medio ambiente. También enfatizó la importancia de promover el deporte, la cultura y el apoyo a los adultos mayores.

El intendente hizo especial hincapié en la necesidad de promover la unidad y el diálogo en la comunidad, en contraposición a los mensajes de odio y división. Destacó la importancia de buscar acuerdos y coincidencias para construir un 25 de Mayo más unido.