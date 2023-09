Se llevó a cabo un sorteo de 30 lotes destinados a trabajadores municipales. Este proyecto forma parte de los programas anunciados por el intendente Hernán Ralinqueo, que buscan desarrollar 330 soluciones habitacionales en todo el distrito.

El sorteo fue realizado bajo la supervisión de la escribana Graciela Rodríguez, quien designó a 30 beneficiarios titulares y 30 suplentes, que serán analizados posteriormente. Cabe destacar que no fue necesario inscribirse previamente, ya que el sorteo se realizó según el número de orden y de legajo de cada trabajador.

El intendente Ralinqueo expresó su alegría y emoción por la posibilidad de que las familias de 25 de Mayo accedan a una vivienda propia. Destacó la transparencia del proceso y mencionó que estos 30 lotes forman parte de las 330 soluciones habitacionales que se vienen trabajando desde hace tiempo. Además, afirmó que esta política inclusiva generará un gran movimiento económico en el distrito y brindará más trabajo y soluciones habitacionales a las familias.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Nicolás Lorenzo, destacó que se trató de comunicar de manera transparente a todos los trabajadores sobre el sorteo y que no fue necesario estar presente. Aclaró que ser beneficiario en el sorteo no implica ser adjudicatario, ya que cada uno de los sorteados deberá cumplir con ciertos requisitos y realizar una entrevista individual. En caso de que no se puedan alcanzar los 30 titulares, se realizará un nuevo sorteo la semana siguiente.

El Municipio ahora procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos obligatorios según las normativas nacionales, provinciales y locales. Los beneficiarios deberán firmar una declaración jurada y cumplir con requisitos como no ser titular registral de otro inmueble, tener residencia mínima de tres años en 25 de Mayo, formar parte de un grupo familiar, que los ingresos del grupo familiar no superen cierto límite y no ser funcionario político ni concejal.

Este proyecto busca brindar soluciones habitacionales a los trabajadores municipales y promover el desarrollo del distrito de 25 de Mayo.