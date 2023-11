Este año el CUA ha podido sostener sus becas habitacionales gracias al esfuerzo de un puñado de personas que trabajan en la sede, a la voluntad de los socios protectores de Azul y a algunas personas que colaboran con la causa de distintas maneras.

Sin embargo, después de dificultades muy grandes que hemos enfrentado de la pandemia para acá, y sobre todo a partir de la crisis económica que afecta, no sólo al financiamiento del CUA, sino al bolsillo y a la vida cotidiana de todos los colaboradores (que son también trabajadores y además estudiantes), nos encontramos en una situación sumamente difícil para seguir comprometiéndonos con las familias que necesitan de nuestra ayuda.Nosotros, como trabajadores de la cultura y defensores de la educación pública y el acceso irrestricto de los seres humanos a ella, vemos cada vez más dificultosa la tarea de cubrir las necesidades insatisfechas que el Estado deja vacantes en este acceso. Por suerte, contamos con nuestro trabajo y una comunidad de socios platenses que se dedica también a la cultura y que dinamiza el espacio día a día para que consigamos nuestros objetivos, que hoy son los mínimos e indispensables.Hace algunos años se gestaron proyectos que consiguieron financiamiento para iniciarse y que hoy no pueden terminar de concretarse por limitaciones presupuestarias y de recursos humanos. La Casa CUA, el proyecto que pretendía garantizar la habitabilidad de la sede central, es un ejemplo. Como este, otros proyectos de largo alcance han sido paralizados.Algunos más pequeños, como la refacción de espacios dentro del salón, instalaciones varias en la sede, murales e intervenciones artísticas duraderas, junto con el pago de deudas que ni siquiera correspondían a nuestra generación, o la puesta a punto de todas las cuestiones legales, son acciones que sí pudimos llevar a cabo y que nos dieron una marcha más, y todavía la siguen dando.Pero, sin más rodeos, la situación demanda que intervengan recursos humanos nuevos, es decir, jóvenes azuleños dispuestos a transformar las condiciones de habitabilidad del lugar y garantizar el acceso a la educación pública de nuestros pares. Hoy, que estamos enfrentando momentos oscuros a nivel político en los que se discuten cosas que hasta hace poco no eran discutibles (como la gratuidad universitaria), necesitamos más que nunca de la intervención de un Estado municipal responsable, que se haga presente dando respuesta a las demandas de las personas que necesitan migrar de la ciudad para completar sus estudios.A comienzos de este año se contactaron con nosotros funcionarios del gobierno municipal y a partir de eso comenzó un diálogo que nos dejaría, supuestamente, con la garantía de un subsidio que cubriera el alquiler de las becas, y aún más, se comprometieron a garantizar, en el mediano plazo, la ejecución de una partida para finalizar las obras mencionadas anteriormente. Pasadas las PASO, tras el resultado que todos conocemos, estos funcionarios dejaron de comunicarse.De estas acciones ligadas al oportunismo electoral ya vimos demasiadas. Pero ahora asumirá funciones un nuevo grupo humano, un nuevo equipo de trabajo, con otros hombres y mujeres a la cabeza. Quizás sea el momento para pensar en el CUA, para ocuparse de las tareas pendientes que el Estado tiene para con nosotros, y reconocer la labor de todos estos años de azuleños y azuleñas que habitan la ciudad de las diagonales. Acá hay personas dispuestas a dialogar y escuchar propuestas. Ayudando al CUA ayudamos a las personas con aspiraciones profesionales que merecen una oportunidad única en sus vidas: estudiar lo que siemprequisieron en una ciudad dedicada a los estudiantes. Y no sólo eso, sino también formarse como profesionales para devolver a su comunidad, todo lo que la universidad les legó.Somos, al fin y al cabo, servidores de una sociedad que atraviesa uno de sus peores momentos. No vamos a dejarnos caer, pero los necesitamos a todos ustedes más que nunca.A los socios y colaboradores de siempre muchísimas gracias. Sin ustedes esto no sería posible. En pocos días haremos un sorteo que estaremos comunicando por nuestra página para expresarles nuestra gratitud. A quienes quieran colaborar recuerden que nos pueden enviar un mensaje a nuestra página y estaremos en contacto.Sin más, saluda atentamente, la Comisión Directiva del Centro Universitario Azuleño.