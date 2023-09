Choferes de La Unión bloquean calles y exigen soluciones en Azul

En la jornada de ayer por la mañana, los trabajadores de la empresa de transporte "La Unión" volvieron a manifestarse exigiendo soluciones concretas por parte de las autoridades municipales ante la difícil situación económica que atraviesa la compañía encargada del servicio de transporte público en la ciudad.

Al igual que la semana pasada, los conductores de las líneas 501 y 502 bloquearon las calles cercanas al edificio municipal con varios de los vehículos de la empresa, incendiaron neumáticos y obstaculizaron el tránsito en el centro comercial de Azul.

Durante la mañana, los trabajadores y líderes del sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) fueron recibidos por funcionarios y miembros del Concejo Deliberante, donde expresaron su preocupación por el retraso de cuatro meses en el pago de los subsidios que reciben del gobierno nacional y por la falta de respuesta por parte de la actual administración municipal, encabezada por el intendente Hernán Bertellys. Juan Posse, delegado regional de UTA, afirmó: "Entendemos la situación de los usuarios y los comerciantes, pero tenemos un problema que implica que muchas personas no están recibiendo su salario".

En la reunión con los concejales, los representantes gremiales recordaron que la empresa todavía no ha pagado los aguinaldos y sueldos, lo que ha llevado a la medida de fuerza que al menos se extenderá hasta las últimas horas de hoy.

Antes de levantar el corte que duró hasta pasadas las 15 horas, este diario conversó con el delegado regional de UTA Tandil, Juan Posse, quien analizó el alcance del conflicto y las acciones que están llevando a cabo para encontrar una solución.

"Estuvimos reunidos y dialogando con el municipio y los empresarios tratando de resolver esto. Tenemos un retraso en el pago del aguinaldo y la mitad del sueldo de agosto, y estamos viendo si hay algún fondo disponible o si la empresa puede hacer frente a parte de lo que se debe para superar el conflicto y poder volver a trabajar", explicó.

Cuando se le cuestionó si tienen esperanza en una respuesta inmediata de las autoridades municipales, manifestó: "Los concejales se han comprometido a tratar el aumento del boleto mañana. Según el empresario, con ese aumento podrá pagar los salarios de agosto. Sin embargo, queremos dejar claro que también hay un atraso en el pago del aguinaldo, por lo que seguiremos en paro hasta que se depositen los sueldos".

En este sentido, destacó que el paro afecta el servicio de transporte público de las líneas 501 y 502 en esta ciudad. Explicó: "Ambas líneas estarán paralizadas hasta el miércoles. Después evaluaremos qué sucede con el aumento del boleto y la postura de la empresa. Intentaremos coordinar cómo levantar el paro".

En relación a la determinación de extender el bloqueo de calles durante la protesta que tuvo lugar el pasado lunes por la mañana y que afectó directamente la actividad comercial, el referente sindical expresó: "Venimos advirtiendo esta situación desde hace meses. Hemos mantenido conversaciones tanto con los empresarios como con el municipio, pero los trabajadores continúan sufriendo retrasos en el pago del aguinaldo y los sueldos. Es difícil no tomar una medida como esta, especialmente considerando el problema inflacionario que estamos enfrentando".

"Es importante recordar que solo han recibido la mitad del salario correspondiente a agosto y aún les adeudan el aguinaldo completo. Cuando la negociación se vuelve tan complicada, es difícil no tomar una decisión que sabemos que puede afectar a muchos vecinos. Entendemos las preocupaciones de los usuarios y los comerciantes, pero también debemos tener en cuenta que hay muchas personas que no están percibiendo sus salarios y, dada la inflación actual, cuando finalmente cobren el aguinaldo, perderán poder adquisitivo", agregó.Por último, Posse confirmó que en esta ocasión lograron mantener una reunión con el actual secretario de Gobierno de la Municipalidad, Pedro Sottile, y al respecto comentó: "Ellos también son conscientes de la situación y desean resolver el conflicto, pero sabemos que a veces resulta complicado. Nos informaron que en este momento la Municipalidad de Azul no cuenta con los fondos necesarios para solucionar el problema, y desde el sector empresarial argumentan lo mismo, pero hay muchas familias que no están recibiendo sus salarios y eso es algo que no podemos ignorar".

"Vamos a esperar novedades y cuando tengamos depositado el dinero y sellado en el Ministerio de Trabajo el pago correspondiente al mes de agosto, levantaremos la medida de fuerza y volveremos a la actividad. Además, abriremos un canal de diálogo para discutir la situación del aguinaldo", finalizó.