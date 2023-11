En Bolívar, se están llevando a cabo operativos de control vehicular en varios puntos de la ciudad. Estos operativos son realizados por inspectores municipales y agentes de Seguridad Vial Nacional y tienen como objetivo central generar conciencia sobre la seguridad vial y promover el cumplimiento de la legislación vial vigente. Se busca reordenar el tráfico para garantizar una movilidad segura y respetuosa de todos los actores viales.

Los inspectores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, trabajan en conjunto con los agentes de Seguridad Vial Municipal en operativos móviles desde el viernes hasta hoy. Estos operativos están diseñados para organizar el tráfico en Bolívar y garantizar el cumplimiento de las normativas viales.

Las actividades de control incluyen la verificación de documentación necesaria para circular, el uso de cascos, la validez de las patentes, la presencia de seguros, el uso del cinturón de seguridad, la adecuada ubicación de los menores de 10 años en los vehículos, y el estado técnico de los vehículos, entre otros aspectos. Los controles se realizan de manera preventiva, y se levantan actas en los casos pertinentes.

En esta primera etapa, los inspectores de tránsito están enfocados en la concienciación, informando a los conductores sobre lo que está permitido y lo que no. Se busca que los conductores tomen conciencia de la importancia de cumplir con las regulaciones viales. En la próxima fase, se llevarán a cabo sanciones por las infracciones cometidas.

Entre las faltas más comunes detectadas en Bolívar se encuentran la falta de documentación y la adulteración de los sistemas de escape en motocicletas.

Los controles se centran en la documentación obligatoria para circular, la cual incluye el documento nacional de identidad, la licencia de conducir, la cédula verde o azul, el seguro en vigencia y la verificación técnica vehicular. Todos estos documentos deben ser presentados físicamente, y la documentación digitalizada o en aplicaciones no es aceptada, ya que no se puede verificar la autenticidad de los documentos y no es útil en caso de infracciones que requieran la retención de la licencia.

Durante los fines de semana, cuatro inspectores de la Agencia de Seguridad Vial Nacional trabajan en Bolívar, realizando operativos cada quince días. Estos agentes han traído alcoholímetros y alómetros, dispositivos que facilitan la detección de alcohol en sangre en los conductores. A quienes dan positivo en la detección inicial, se les realiza un control adicional con el alcoholímetro tradicional para determinar la graduación de alcohol presente en su sistema.

Estos operativos y controles reflejan un esfuerzo conjunto para promover la seguridad vial en Bolívar y garantizar un tránsito más seguro en la ciudad.