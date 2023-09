A pocas horas de las elecciones Primarias, EL POPULAR sigue con la serie de entrevistas a los precandidatos a intendente en General La Madrid. Dardo "Peca" Núñez, líder de la Lista 134-4 que se define como "la renovación del peronismo" local contó cómo transita la campaña y cuáles son las iniciativas del espacio que se medirá, en la interna, con el ex intendente Juan Carlos Pellitta.

"Estamos caminando la calle y visitando la gente, teniendo reuniones en grupos pequeños para darle la oportunidad a que nos cuenten sus ideas y proyectos, qué aspiran, y que no sea una alocución nuestra, y si nos toca ser gobierno ver de qué manera podemos alentar y acompañar esa ilusión para que se conviertan en realidad", sintetizó Núñez.

"Estamos recibiendo muy buena energía. La gente está muy entusiasmada con nuestra idea por el hecho de tener una propuesta hacia el futuro con la participación de la comunidad", mencionó sobre la recepción.

El ex director de Deportes lamatritense se diferenció de otros espacios y apuntó: "a veces, cuando se expresan algunos términos, en la realidad no se llevan a cabo; podemos decir que somos empáticos pero no se ponen en el lugar del otro y simplemente se resuelve un tema y después ya está. Nosotros creemos que es muy lindo e interesante que haya mucha gente participando pero también nos dice la gente que hay algunos que no les interese que esté; hay mucha gente interesada pero poca gente interesante".

Y señaló que la idea de su lista "es partir de la construcción de un proyecto a futuro con la participación de los verdaderos protagonistas que es la gente".

"Hay que empezar a hablar de política pero no la partidaria sino como herramienta de transformación y que se empiecen a involucrar", sostuvo y marcó que "la gente nos plantea que está interesada con esta nueva mirada de la política" porque "somos el peronismo que viene por una capacidad de apertura, tenemos la mente más abierta e incluimos a los que, aunque piensen distinto, ponen lo mejor a disposición de la comunidad".

En esa línea, Núñez apuntó que "los que verdaderamente deben construir los proyectos políticos debe ser la gente".

"Hay que coordinar las cuestiones urgentes y los importantes, y proyectarlos a futuro. Ver qué es lo que quiere la gente primero y por dónde empezamos; ponernos de acuerdo en lo que quiere la comunidad y no en lo que le interesa al funcionario", enfatizó.

Por eso marcó que entre los proyectos de su espacio "pensamos juntarnos con los actores de cada uno de los sectores y pensar en transitar caminos de construcción positivos".

"Venimos a cambiar algunas formas de la política y terminología: nosotros no venimos a prometer sino a comprometernos con ser francos, sencillos, humildes y cumplir la función con responsabilidad", rescató.

"Es necesario que vayan y voten, que elijan al candidato que más confianza o esperanza les dé. Hay seis precandidatos y cuatro vamos a interna porque son los que van a representar la idea política. La gente está contenta y feliz con que participemos porque estamos generando la renovación de la esperanza y la alegría ya la participación", reveló.

En otro pasaje de la entrevista, el ex funcionario pellittista criticó a la gestión de Martín Rabdazzo y apuntó que "el intendente ha tenido la oportunidad de que Axel (Kicillof) le dé un montón de obras que no imaginó".

Sobre la conformación de la lista y la posibilidad en las Primarias, Dardo Núñez indicó que "la gente va a valorar la historia personal de la lista que es nueva, renovada y con energía, que viene del laburo y con ascendencia peronista".

"La gente está alejada de la política porque siente que están como en una realidad diferente y porque los han defraudado, y porque le ofrecen hacia adelante algo de lo que ya hicieron, y eso no lo quiere más; si bien reconoce un montón de cosas no quiere las formas. La gestión que hoy gobierna cansó por no haber logrado prácticamente nada", se diferenció.

-¿Cómo se imagina el 13 a la noche?

-Me imagino como un momento de felicidad enorme, ganando o perdiendo. La gente ya tiene decidido el voto porque apareció una lista con lista joven, renovada con ganas y es probable que tengamos el éxito que pretendemos y el acompañamiento de la gente.

Me imagino muy feliz y a la vez pensando en la responsabilidad que significa representar al Peronismo, a Sergio Massa y a Axel Kicillof. Va a ser un nuevo desafío y un momento que nos va a llenar de felicidad porque tenemos la oportunidad de participar.