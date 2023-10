Este miércoles, dará comienzo una nueva fecha del torneo de Primera organizado por la Asociación de Básquetbol de Olavarría, con un partido muy interesante para Racing que enfrentará a Independiente de Tandil. El encuentro se llevará a cabo en el gimnasio "José Luis 'Willy' Matos" a partir de las 21:15 horas y contará con servicio de cantina para los espectadores.

Además del enfrentamiento entre Racing e Independiente, la sexta fecha del torneo también incluirá los siguientes partidos: Racing (O) vs. Estudiantes, Ferro vs. El Fortín, Loma Negra vs. San Martín y Chacarita (A) vs. Pueblo Nuevo.