Juegos Bonaerenses llega a su final

Los Juegos Bonaerenses 2023 llegaron a su fin el miércoles, dejando varios logros para la delegación de La Madrid. Después de seis días de competencia, los atletas regresaron con la alegría de haber alcanzado varios objetivos.

En la disciplina de Pelota a Paleta Sub 16, Iñaki Serris y Juan Cruz Cárceles representaron a La Madrid y se enfrentaron a Las Heras, aunque lamentablemente perdieron en el tie break. Por otro lado, el equipo de Vóley Sub 18, conformado por Ignacio Wisner, Ariel Hansel, Stefano Ciolli, Gastón Enriques, Valentino Eckert, Valentín Navarlatz, Mariano Conti, Isidro Fernández, Adriano Romero y Santiago Castro, también tuvo una destacada participación, aunque finalizaron en la cuarta posición.

En cuanto a la disciplina de Cultura, la delegación estuvo integrada por Candelaria Irigoyen y Catalina Andregnette en la categoría Mural Sub 15, Luisana Núñez en Escultura Sub 15, Inés Jorgensen en Dibujo Sub 18, Matías Correa en Pintura Universitario, Ornella D´Onofrio en Escultura Universitario, Teresa Herrera en Escultura Adultos y Olga Saracchi en Dibujo Adultos. Luisana Núñez logró la medalla de Oro, Inés Jorgensen obtuvo la medalla de Plata y Teresa Herrera se llevó la medalla de Bronce. Con estas nuevas preseas, la delegación de La Madrid suma un total de cinco medallas, sumándose a las obtenidas previamente por Graciela Elorrieta en Sapo y Matilde Erdocia en Ajedrez.

En resumen, a pesar de algunas derrotas en las últimas competencias, la delegación de La Madrid cierra su participación en los Juegos Bonaerenses 2023 con varias medallas y la satisfacción de haber representado de la mejor manera a su localidad.