El domingo pasado marcó el cierre del Prix Provincial de Ajedrez, y la Escuela Municipal de Ajedrez de La Madrid se destacó en la última fecha del Prix del Centro, llevado a cabo en el Club CESUAR en Azul.

En la categoría Sub 10, Francisco Benítez brilló al alcanzar la 2.ª posición. En Sub 12, Salvador Rodríguez Bahía ocupó el 4.º lugar, seguido por Juan Rojas en el 8.º, Manuel Alvarez en el 12.º, y Pedro Alvarez en el 19.º. La categoría Sub 15 contó con la participación de Caetano Serantes, quien se destacó en el 12.º puesto, acompañado por Erik Jamil Conde en el 27.º, Joel Rojas en el 29.º y Eusebio Bertoni en el 36.º.

En la categoría Libre, Juan Ignacio Barraza logró la 7.ª posición, destacándose también en la Sub 18 con el 3.º lugar. Luis Mackeprang se ubicó en el 11.º puesto, Román Roche ocupó el 28.º lugar (5.º en Sub 18), y Juan Cruz Godoy se posicionó en el 45.º lugar.

Estos resultados son un reflejo del compromiso y la dedicación de los jóvenes ajedrecistas de La Madrid, así como del trabajo excepcional de la Escuela Municipal de Ajedrez. El ajedrez sigue consolidándose como una actividad destacada en la comunidad, fomentando el desarrollo intelectual y la competencia deportiva.