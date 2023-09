Con 57 años, Jorge "Trucha" Fuchs es uno de los cinco lamatritenses que participan del Mundial de Maxibásquet en Mar del Plata. El ex jugador de Racing recordó sus inicios y contó cómo es su actualidad en Trenque Lauquen. ¿Qué lo incentiva a seguir jugando? Y cómo se preparó para la cita en la ciudad balnearia.

Fuchs integra el equipo de Bahía Blanca A, que se destaca en la categoría +50. "He jugado con muchos de los integrantes del equipo y me llamaron", contó sobre cómo fue la convocatoria. "Es un torneo difícil porque hay 38 países", agregó.

"Estoy entrenando todos los días en el Club de Trenque Lauquen, voy al gimnasio y a veces entreno con la Primera y con otros chicos que nos juntamos a jugar. Me mantengo permanentemente jugando", detalló sobre la preparación previa a la cita marplatense.

Planeta naranja:

"Quien ha hecho deportes y se ha involucrado jugando mediana o alta competencia nunca deja de jugar. Nunca dejás de jugar, jamás. Yo tengo 57 años y me entreno con pibes de 18 o 20 años, y voy todos los días. Tenés que entender muy bien el deporte y por qué lo elegiste", dijo sobre las motivaciones.

"Estar dentro de una cancha de básquet es lo más lindo del mundo. Hay que vivirlo y estar. Lo que me llama la atención es lo que aprendés día a día, cómo mejora el juego y la velocidad que va ganando. Tenés que ver y tratar de cada día superarte y aprender cosas nuevas, siempre haciéndolo a tu ritmo y teniendo en cuenta la diferencia de edad", mencionó luego.

Sobre el básquet, Fuchs sostuvo que "es un juego atrapante porque tiene todos los condimentos y te da la capacidad de resolver en segundos situaciones complejas y que te sirven para lo cotidiano".

"Me acuerdo que empecé a jugar en Racing, en la cancha abierta que tenía pisos de baldosas y tablero de madera. Yo aprendí a picar la pelota con una pulpito y después fueron surgiendo las cosas; pienso por dónde he andado y las cosas que he hecho, y todo fue porque el deporte te lleva a conocer gente y lugares. Lo haces porque lo amás y a veces no tomás dimensión de lo que pasa", repasó.

"Fue una carrera muy linda y a mis 57 años voy a jugar un Mundial, que no muchos lo pueden hacer", señaló.

"Me siento bien y tranquilo porque he hecho las cosas bien para estar en el grupo y compartir más allá de los resultados. Estamos contentos porque conocés mucha gente y te relacionás con personas que tienen el mismo entusiasmo y aman este deporte como yo", indicó.

Sobre el torneo en la ciudad balnearia destacó que "vienen muchos jugadores conocidos, vienen algunos ex NBA, también de Europa".

"Más allá de jugar lo lindo es compartir y es cotidiano hacerlo porque nos hemos visto durante mucho tiempo jugando", enfatizó, y recalcó que "hay que pensarlo como un juego: gana el que hace mejor las cosas y si te toca perder, lo manejás, sacás lo positivo y en lo que te equivocás tratás de corregirlo en el próximo juego".