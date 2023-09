El sábado pasado, el Club Atlético Lilan de Tandil tuvo una jornada exitosa en el Torneo de la Federación Tandilense de Hockey. En la categoría Sub 14, las chicas del Lilan vencieron a Remo Blanco con un marcador de 3-0. Los goles fueron anotados por Paloma Aristegui en dos ocasiones y Genara Vecini. En la categoría Sub 17, el equipo también logró una victoria, esta vez por 4-1. Los goles fueron convertidos por Catalina Schefer en dos ocasiones, Agustina González y Genara Vecini.

Además, el domingo hubo más actividad en la cancha sintética del Club Atlético Lilan. En esta ocasión, los varones se enfrentaron al equipo de Remo de Azul. Aunque el resultado no fue favorable para el Lilan en la Primera división, ya que perdieron por 5-1, Facundo Citatti logró anotar un gol para su equipo.

Además de los partidos oficiales, también se jugaron algunos encuentros amistosos en diferentes categorías. Los equipos Sub 8, Sub 10, Sub 12 y un combinado de Sub 14/16 tuvieron la oportunidad de disfrutar del deporte y seguir sumando experiencia en el campo de juego.

En resumen, el Club Atlético Lilan tuvo un fin de semana repleto de partidos y resultados positivos en el Torneo de la Federación Tandilense de Hockey. Tanto las chicas como los chicos demostraron su talento y pasión por el deporte, dejando en alto el nombre del club.