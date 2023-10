Equipo de Salud Mental del Hospital Sancholuz: "Tu salud mental importa"

El equipo de Salud Mental del Hospital Municipal Sancholuz llevó a cabo actividades con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Durante estas actividades, los profesionales enfatizaron la importancia de la salud mental para el bienestar en la vida cotidiana y trataron de fomentar la reflexión sobre este tema en la comunidad.

En el marco de esta iniciativa, se colocaron carteles con mensajes y frases inspiradoras en varios lugares de la ciudad, como el Punto Joven, bancos, escuelas y oficinas municipales. La actividad contó con la participación de la secretaria de Salud, Romina Simón, enfermeras, psicólogos, psiquiatras y médicos.

La psicóloga Wanda Pérez destacó la importancia de promover una mirada no prejuiciosa sobre la salud mental y afirmó que el objetivo es generar una reflexión sobre este tema en la comunidad.

El doctor Néstor Eisenstein, quien trabaja en Salud Mental en Laprida, resaltó que es fundamental diferenciar entre salud mental y enfermedad mental. Subrayó que la salud mental implica generar bienestar y aplicar una epistemología de la salud en lugar de centrarse en diagnósticos de enfermedades mentales.

En este sentido, se busca que las personas comprendan que la salud mental es parte de la salud general y que es necesario cuidarla. Se colocaron mensajes como "no es egoísta priorizar tu salud mental", "necesitas sentirlo para sanarlo", "ir a terapia no significa estar loco" y "no sigas normalizando tu sufrimiento".

Este enfoque busca eliminar estigmas y prejuicios en torno a la salud mental y promover un mayor bienestar emocional en la comunidad.

Fuente de imagenes: OhLaprida.