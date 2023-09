El reclamo presentado por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Laprida a la empresa Movistar tuvo una respuesta positiva por parte de los usuarios. Un total de 1314 personas de Laprida se sumaron al reclamo, junto a otros 1600 abonados de telefonía fija que ya estaban registrados en la empresa.

Nazarena Montenegro, titular de la OMIC, informó que el reclamo fue enviado el jueves 14 de septiembre a la empresa y fue recibido por Nicolás Carreño, responsable ante la OMIC. Montenegro se mostró satisfecha con la respuesta obtenida y destacó la adhesión de los usuarios al reclamo.

Los cortes en el servicio de Movistar en Laprida durante el mes de agosto fueron motivo de preocupación para los usuarios, quienes decidieron hacer uso de la OMIC para presentar sus reclamos y exigir una solución por parte de la empresa.

Ahora, queda esperar la respuesta de Movistar a este reclamo masivo y ver qué medidas tomará la empresa para solucionar los problemas de conexión y mejorar el servicio en Laprida.

“Nos informó que en unos días se estaría dando una resolución al reclamo y el ajuste que corresponda” agregó Nazarena Montenegro.

“La idea era que se notara que había toda una localidad pidiendo por los cortes, no tanto por el ajuste, si no para que no vuelvan a suceder“ indicó.

Desde OMIC se dijo que “aquel que no se anotó lo puede hacer de manera particular e individual, aquí en la oficina”.