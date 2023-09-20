Acto de entrega de escrituras.

La Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad de Saladillo informa que el día 21 de septiembre de 2023 a las 09:45 en el Galpón Cultural Municipal, ubicado en el Paseo de Los Inmigrantes, se llevará a cabo un ACTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS.

Se solicita a los interesados que asistan con su documento nacional de identidad.

Ante cualquier consulta, pueden dirigirse a la Dirección de Asuntos Legales, que se encuentra en el Palacio Municipal, de lunes a viernes de 07:30 a 13:30, o comunicarse a los siguientes números: 103 (línea gratuita) o 453030 internos 32/33.

LISTADO:

ABAL, MARIA ROSA

ABELENDA, OSCAR PEDRO

ACEVEDO, DINA ROSA NOEMI

AGUILAR, HECTOR SANTOS

AGUILAR, RUBEN CONRADO

AGUILERA, CARLOS ALBERTO

AGUILERA, HECTOR RAUL

AGUIRRE, LEONARDO MARCELO

AGUIRRE, SANDRA VIVIANA

ALEGRE, LEONEL ALBERTO

ALFREDO, GABRIEL MARIA

ALLEMAN, CARLOS JAVIER

ALOCCO, FERNANDO ANDRES

AMORENA, SILVIA SUSANA

ARAYA, HILDA DEL VALLE

ARCA, MARIA DEL CARMEN

ARGONZ, JAVIER HERNAN

ASTEAZARAN, MARIA DE LOS ANGELES

ASTUDILLO, LUIS MARIA

AVARESE, VALERIA ALEJANDRA

BALBIANI, STELLA DANIELA

BARAUNA, MARCELO FABIAN

BASSI, PATRICIA BEATRIZ

BELLO, MARIA ELVIRA

BEMBA, MIRTA BEATRIZ

BENEDETTI, OSCAR ALBERTO

BENITEZ, DANIELA

BENITEZ, JOSE LUIS

BIEDMA, EVA ADRIANA

BLANCO, MARIA ESTER

BOGADO, MARIA ORFELIA

BRAVO, JUANA ELSA

BRUN VIEDMA, NICOLAS MIGUEL

BRUNETTI, LILIANA LUJAN

BRUNO, MARIA CLAUDIA

CAMPANA, CARLOS ALBERTO

CAMPANA, ELSA BEATRIZ

CAMPUZANO, NORMA ESTHER

CAPORALE, MARIO DOMINGO

CARBALLO, MANUEL RAMON

CARDILLO, ALFREDO VALENTIN

CARRIL, JESICA PAOLA

CARRIQUIRI, JUAN DELIO

CASAS, GUSTAVO JAVIER

CENSI, PABLO IVAN

CENTURION, SILVINA BEATRIZ

CHAVES, ARMANDO NATALIO

CIONCO, LILIANA MABEL

CISERONI, ELSA CATALINA

CLAVERI, ANALIA VERONICA

CLAVERI, MONICA AIDA

COCCO, GUSTAVO ADRIAN

COLAMARINO, DOMINGA AMELIA

COLLAZO, JORGE DANIEL

CORDERO, JUAN CARLOS

COSTELLO, CLAUDIA ROSANA

CREGO, DAIANA SOLEDAD

D'ELIA, MARISA NOEMI

DE LUCIA, WALTER DANIEL

DEMARCO, CRISTIAN JESUS

DI ROCCO, BETIANA FLORENCIA

DI VIRGILIO, ROBERTO CLAUDIO

DOLCE, PAOLO

ERRAMOUSPE, ZULMA ELVIRA

FABRICIUS, JULIA MARIA ESTHER

FARFAN, VIVIANA PAOLA

FARIAS, MARIA EUGENIA

FELIPE, HECTOR OSMAR

FERNANDEZ, ANDRÉS FABIAN

FRECCERO, MARIA VERONICA

FUNES, NORA LUJAN

GALEAZZI, NORMA BEATRIZ

GARATE, LORENA PAOLA

GARCIA, GUSTAVO DANIEL

GASTACA, MARIA SILVIA

GOICOCHEA, BELTRAN JOSÉ

GOMEZ DE SARAVIA, NATALIA LORENA

GOMEZ, JONATAN

GONZALEZ, CRISTINA MABEL

GONZALEZ, KARINA LUJAN

GONZALEZ, MARCELO JAVIER

GONZALEZ, MARIA CONSUELO

GONZALEZ, PATRICIA ELIZABETH

GONZALEZ, SUSANA ETHEL

GOROSITO, ANGEL EUSEBIO

GUGLIALMUCI, LILIANA BEATRIZ

GUI, SUSANA ELIDA

HOUTRE, MIGUEL ANGEL

IBARRA, MARIO GUSTAVO

ILLESCAS, JUAN PABLO

INNOVA S.A.

IRIBARREN, ROMINA NOEMI

LABORDA, CRISTIAN ADRIAN

LABORDA, YANINA ELIZABET

LAGANO, MARIA EVA

LALLI, ROSANA GRACIANA

LEDESMA, ARACELI MARIA ESTHER

LEDESMA, ROBERTO OSCAR

LEMME, YANINA LORENA

LEONARDI, VERONICA EDITH

LEPRON, DAIANA MAILIN

LESPADA, MARIANA

LISA, JULIO CESAR

LISONDO, AURORA NOEMI

LOMIENTO, JUAN CARLOS

LOZA, LUCAS RAUL

LUCIO, JAVIER ANDRES

LUGUERCIO, ANTONIO ZOILO

LUNA, VICENTE LUJAN

LUQUES ARIAS, TICIANA GISELA

LUQUES, WALTER ADRIAN

MACHADO, DANIEL DAVID

MACHADO, EZEQUIEL OSMAR

MACHADO, FABIAN ARIEL

MAGARINOS, HECTOR RAUL

MANCINI, OSCAR GUILLERMO

MANGANIELLO, PAULA

MARTINEZ, DANIEL EDUARDO

MARTINEZ, JOSE MARIA

MASSACCESI, ADRIANA ANTONIA

MASTRAGOSTINO, GUILLERMINA LUJAN

MASTRAGOSTINO, JUAN CARLOS

MEDON, ROSA FRANCISCA

MENDOZA, MARIA GUILLERMINA

MENDOZA, MARIA ROSA

MERITENS, ARACELI

MERITENS, VANESA PAOLA

MISION EVANGELICA WESLEYANA ARGENTINA

MOLFINO, JESUS CLAUDIO

MONTEAGUDO, NILDA BEATRIZ

MONTEAGUDO, PATRICIA EVANGELINA

MOSCATELLO, PATRICIO ALEJANDRO

NATERO, CRISTIAN MANUEL

NINNI, CECILIA SOLEDAD

NINNI, VIRGINIA ELIZABET

NOVELLA, SANDRA MARIA

NOVELLA, SERGIO FABIAN

OLIVERA, MARTA RAQUEL

OSES, MIRTA BEATRIZ

OTERO, MARIO JAVIER

OYHANART, DELFOR EITEL

PALLERO, ALBERTO MARCELO

PALLERO, ANDREA LETICIA

PALLERO, GUSTAVO ARIEL

PALLERO, JOSE LUIS

PALLERO, MICAELA NOEMI

PALLERO, OSVALDO DARIO

PASARIN, LUIS ANGEL

PELLI, VERONICA NOEMI

PIERELLI, MONICA YOLANDA

PINEYRO, MARIA MERCEDES

POLIMENO, JOSE MARIA

POLIMENO, NELIDA ELVIRA

PONCE, MARIA FERNANDA

PONCE, OSCAR RAUL

RE, MARIA ALEJANDRA

RIAL, MAURICIO ANGEL

RICCAZZI, CECILIA BELEN

RICCI, LEONOR ESTHER

RIPOLL, MARIA BERENICE

RIVAS, CECILIA IRENE

RIVAS, DANIELA HAYDEE

RIVAS, ELENA GLADYS

ROCHA, MONICA ELIZABET

RODRIGUEZ, CLAUDIO ELIAS

RODRIGUEZ, SERGIO ADRIAN

RONZIO, ADRIANA INES

RUIZ, SUSANA ROQUELINA

SALGUERO, MONICA EDITH

SALINARDI, ADRIANA LUCRECIA

SALOMON, JUDITH

SALOMON, MARIA RAQUEL

SAMPIETRO, JAVIER EMILIO

SANCHEZ, PATRICIA MALVINA

SANIUK, KARINA FABIANA

SANTIAGO, IVAN JOSÉ

SANTIAGO, MARIELA ISABEL

SANTILLAN, SARA DEL VALLE

SAVONE, ANGEL

SERNA, MARIA PAMELA

SPAVENTO, CLAUDIA MARCELA

TAMAME, MARISA SOLEDAD

TENAGLIA, ALBERTO MARTIN

TENCA, MARIELA EDITH

TIBALDI, MARIA BELEN

TOLOSA, MARCELA EDITH

TONELLI, JULIO CESAR

TORRE, EDUARDO MAXIMILIANO

TORRES, SANDRA MONICA

TORRES, STELLA MARIS

TRANSBA SOCIEDAD ANONIMA

TURRION, CECILIA ALEJANDRA

URBANO, NORMA NELIDA

VALERIANI, RUBEN ADOLFO

VALERIANI, SUSANA GRACIELA

VALSECHI, GUSTAVO ABEL

VALVERDE, DARIO OSCAR

VARELA, MONICA BEATRIZ

VARELA, SUSANA BEATRIZ

VIEDMA, SUSANA ISABEL

VILLAFANE, MARIA ISABEL

VISGARRA, MARIELA EDITH

VITTOLA, NATALIA LUJAN

VIVAS, CRISTIAN EZEQUIEL

VIZIO, MARIA ALDA

ZAGAGLIA, NESTOR MIGUEL

ZAMPELUNGHE, ALCIDES ARIEL