Acto de entrega de escrituras en el Galpón Cultural Municipal.
Listado oficial.
Acto de entrega de escrituras.
La Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad de Saladillo informa que el día 21 de septiembre de 2023 a las 09:45 en el Galpón Cultural Municipal, ubicado en el Paseo de Los Inmigrantes, se llevará a cabo un ACTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS.
Se solicita a los interesados que asistan con su documento nacional de identidad.
Ante cualquier consulta, pueden dirigirse a la Dirección de Asuntos Legales, que se encuentra en el Palacio Municipal, de lunes a viernes de 07:30 a 13:30, o comunicarse a los siguientes números: 103 (línea gratuita) o 453030 internos 32/33.
LISTADO:
ABAL, MARIA ROSA
ABELENDA, OSCAR PEDRO
ACEVEDO, DINA ROSA NOEMI
AGUILAR, HECTOR SANTOS
AGUILAR, RUBEN CONRADO
AGUILERA, CARLOS ALBERTO
AGUILERA, HECTOR RAUL
AGUIRRE, LEONARDO MARCELO
AGUIRRE, SANDRA VIVIANA
ALEGRE, LEONEL ALBERTO
ALFREDO, GABRIEL MARIA
ALLEMAN, CARLOS JAVIER
ALOCCO, FERNANDO ANDRES
AMORENA, SILVIA SUSANA
ARAYA, HILDA DEL VALLE
ARCA, MARIA DEL CARMEN
ARGONZ, JAVIER HERNAN
ASTEAZARAN, MARIA DE LOS ANGELES
ASTUDILLO, LUIS MARIA
AVARESE, VALERIA ALEJANDRA
BALBIANI, STELLA DANIELA
BARAUNA, MARCELO FABIAN
BASSI, PATRICIA BEATRIZ
BELLO, MARIA ELVIRA
BEMBA, MIRTA BEATRIZ
BENEDETTI, OSCAR ALBERTO
BENITEZ, DANIELA
BENITEZ, JOSE LUIS
BIEDMA, EVA ADRIANA
BLANCO, MARIA ESTER
BOGADO, MARIA ORFELIA
BRAVO, JUANA ELSA
BRUN VIEDMA, NICOLAS MIGUEL
BRUNETTI, LILIANA LUJAN
BRUNO, MARIA CLAUDIA
CAMPANA, CARLOS ALBERTO
CAMPANA, ELSA BEATRIZ
CAMPUZANO, NORMA ESTHER
CAPORALE, MARIO DOMINGO
CARBALLO, MANUEL RAMON
CARDILLO, ALFREDO VALENTIN
CARRIL, JESICA PAOLA
CARRIQUIRI, JUAN DELIO
CASAS, GUSTAVO JAVIER
CENSI, PABLO IVAN
CENTURION, SILVINA BEATRIZ
CHAVES, ARMANDO NATALIO
CIONCO, LILIANA MABEL
CISERONI, ELSA CATALINA
CLAVERI, ANALIA VERONICA
CLAVERI, MONICA AIDA
COCCO, GUSTAVO ADRIAN
COLAMARINO, DOMINGA AMELIA
COLLAZO, JORGE DANIEL
CORDERO, JUAN CARLOS
COSTELLO, CLAUDIA ROSANA
CREGO, DAIANA SOLEDAD
D'ELIA, MARISA NOEMI
DE LUCIA, WALTER DANIEL
DEMARCO, CRISTIAN JESUS
DI ROCCO, BETIANA FLORENCIA
DI VIRGILIO, ROBERTO CLAUDIO
DOLCE, PAOLO
ERRAMOUSPE, ZULMA ELVIRA
FABRICIUS, JULIA MARIA ESTHER
FARFAN, VIVIANA PAOLA
FARIAS, MARIA EUGENIA
FELIPE, HECTOR OSMAR
FERNANDEZ, ANDRÉS FABIAN
FRECCERO, MARIA VERONICA
FUNES, NORA LUJAN
GALEAZZI, NORMA BEATRIZ
GARATE, LORENA PAOLA
GARCIA, GUSTAVO DANIEL
GASTACA, MARIA SILVIA
GOICOCHEA, BELTRAN JOSÉ
GOMEZ DE SARAVIA, NATALIA LORENA
GOMEZ, JONATAN
GONZALEZ, CRISTINA MABEL
GONZALEZ, KARINA LUJAN
GONZALEZ, MARCELO JAVIER
GONZALEZ, MARIA CONSUELO
GONZALEZ, PATRICIA ELIZABETH
GONZALEZ, SUSANA ETHEL
GOROSITO, ANGEL EUSEBIO
GUGLIALMUCI, LILIANA BEATRIZ
GUI, SUSANA ELIDA
HOUTRE, MIGUEL ANGEL
IBARRA, MARIO GUSTAVO
ILLESCAS, JUAN PABLO
INNOVA S.A.
IRIBARREN, ROMINA NOEMI
LABORDA, CRISTIAN ADRIAN
LABORDA, YANINA ELIZABET
LAGANO, MARIA EVA
LALLI, ROSANA GRACIANA
LEDESMA, ARACELI MARIA ESTHER
LEDESMA, ROBERTO OSCAR
LEMME, YANINA LORENA
LEONARDI, VERONICA EDITH
LEPRON, DAIANA MAILIN
LESPADA, MARIANA
LISA, JULIO CESAR
LISONDO, AURORA NOEMI
LOMIENTO, JUAN CARLOS
LOZA, LUCAS RAUL
LUCIO, JAVIER ANDRES
LUGUERCIO, ANTONIO ZOILO
LUNA, VICENTE LUJAN
LUQUES ARIAS, TICIANA GISELA
LUQUES, WALTER ADRIAN
MACHADO, DANIEL DAVID
MACHADO, EZEQUIEL OSMAR
MACHADO, FABIAN ARIEL
MAGARINOS, HECTOR RAUL
MANCINI, OSCAR GUILLERMO
MANGANIELLO, PAULA
MARTINEZ, DANIEL EDUARDO
MARTINEZ, JOSE MARIA
MASSACCESI, ADRIANA ANTONIA
MASTRAGOSTINO, GUILLERMINA LUJAN
MASTRAGOSTINO, JUAN CARLOS
MEDON, ROSA FRANCISCA
MENDOZA, MARIA GUILLERMINA
MENDOZA, MARIA ROSA
MERITENS, ARACELI
MERITENS, VANESA PAOLA
MISION EVANGELICA WESLEYANA ARGENTINA
MOLFINO, JESUS CLAUDIO
MONTEAGUDO, NILDA BEATRIZ
MONTEAGUDO, PATRICIA EVANGELINA
MOSCATELLO, PATRICIO ALEJANDRO
NATERO, CRISTIAN MANUEL
NINNI, CECILIA SOLEDAD
NINNI, VIRGINIA ELIZABET
NOVELLA, SANDRA MARIA
NOVELLA, SERGIO FABIAN
OLIVERA, MARTA RAQUEL
OSES, MIRTA BEATRIZ
OTERO, MARIO JAVIER
OYHANART, DELFOR EITEL
PALLERO, ALBERTO MARCELO
PALLERO, ANDREA LETICIA
PALLERO, GUSTAVO ARIEL
PALLERO, JOSE LUIS
PALLERO, MICAELA NOEMI
PALLERO, OSVALDO DARIO
PASARIN, LUIS ANGEL
PELLI, VERONICA NOEMI
PIERELLI, MONICA YOLANDA
PINEYRO, MARIA MERCEDES
POLIMENO, JOSE MARIA
POLIMENO, NELIDA ELVIRA
PONCE, MARIA FERNANDA
PONCE, OSCAR RAUL
RE, MARIA ALEJANDRA
RIAL, MAURICIO ANGEL
RICCAZZI, CECILIA BELEN
RICCI, LEONOR ESTHER
RIPOLL, MARIA BERENICE
RIVAS, CECILIA IRENE
RIVAS, DANIELA HAYDEE
RIVAS, ELENA GLADYS
ROCHA, MONICA ELIZABET
RODRIGUEZ, CLAUDIO ELIAS
RODRIGUEZ, SERGIO ADRIAN
RONZIO, ADRIANA INES
RUIZ, SUSANA ROQUELINA
SALGUERO, MONICA EDITH
SALINARDI, ADRIANA LUCRECIA
SALOMON, JUDITH
SALOMON, MARIA RAQUEL
SAMPIETRO, JAVIER EMILIO
SANCHEZ, PATRICIA MALVINA
SANIUK, KARINA FABIANA
SANTIAGO, IVAN JOSÉ
SANTIAGO, MARIELA ISABEL
SANTILLAN, SARA DEL VALLE
SAVONE, ANGEL
SERNA, MARIA PAMELA
SPAVENTO, CLAUDIA MARCELA
TAMAME, MARISA SOLEDAD
TENAGLIA, ALBERTO MARTIN
TENCA, MARIELA EDITH
TIBALDI, MARIA BELEN
TOLOSA, MARCELA EDITH
TONELLI, JULIO CESAR
TORRE, EDUARDO MAXIMILIANO
TORRES, SANDRA MONICA
TORRES, STELLA MARIS
TRANSBA SOCIEDAD ANONIMA
TURRION, CECILIA ALEJANDRA
URBANO, NORMA NELIDA
VALERIANI, RUBEN ADOLFO
VALERIANI, SUSANA GRACIELA
VALSECHI, GUSTAVO ABEL
VALVERDE, DARIO OSCAR
VARELA, MONICA BEATRIZ
VARELA, SUSANA BEATRIZ
VIEDMA, SUSANA ISABEL
VILLAFANE, MARIA ISABEL
VISGARRA, MARIELA EDITH
VITTOLA, NATALIA LUJAN
VIVAS, CRISTIAN EZEQUIEL
VIZIO, MARIA ALDA
ZAGAGLIA, NESTOR MIGUEL
ZAMPELUNGHE, ALCIDES ARIEL