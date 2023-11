¿Por qué se celebra el Día Mundial del Veganismo?

Hoy, 1 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Veganismo, una fecha que conmemora la creación de la palabra "vegan" en 1944. Fue en una reunión en Reino Unido donde Donald Watson, Elsie Shrigley y otras personas discutieron sobre las diferentes dietas y estilos de vida relacionados con los animales.

En ese encuentro, se acuñó por primera vez la palabra "vegan" para distinguir entre el vegetarianismo (no comer carne) y el veganismo (no utilizar ningún producto de origen animal). Aunque el veganismo ya existía desde mucho tiempo atrás, no había una palabra que lo definiera de manera precisa.

La palabra "vegan" surgió con el propósito de acabar con el uso de animales para comida, entretenimiento, ropa, caza, trabajo, vivisección y todos los demás usos que implican la explotación de animales por parte de los humanos.

A partir de esta creación, se fundó la Vegan Society y, muchos años después, en 1994, la presidenta de la Vegan Society, Louise Wallis, estableció el 1 de noviembre como el Día Mundial del Veganismo, en conmemoración a la fecha aproximada en la que se originó la palabra "vegan".

¿Qué es el veganismo?

El veganismo es un estilo de vida basado en el respeto hacia los animales. Consiste en considerar que los animales merecen ser respetados y en no participar de su explotación. Los veganos luchan para acabar con prácticas que causan sufrimiento y muerte en beneficio humano.

En el veganismo, no se consumen productos como carne, pescado, huevos, lácteos y pieles de animales, así como tampoco se utilizan productos fabricados con partes animales o experimentados en ellos, como cosméticos. En su lugar, se consumen alimentos de origen vegetal, como legumbres, cereales, frutos secos, semillas, verduras y hortalizas, y se utilizan materiales vegetales o sintéticos en la vestimenta y el calzado.

Es una forma de vida que busca promover un mundo más justo y libre de explotación animal, apostando por una alimentación y un estilo de vida más respetuosos con los seres vivos.