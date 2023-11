El perfil de Aitana López en Instagram ha logrado convertirse en un fenómeno en Internet en tan solo cuatro meses de existencia, acumulando más de 90 mil seguidores. Sus publicaciones atraen una gran cantidad de comentarios y me gusta. La joven es amante del gaming, el fitness y el cosplay, lo que parece haberla convertido en una figura popular en las redes sociales.

Sin embargo, hay un giro sorprendente en esta historia. Aitana López no es una persona real. No hay sesiones de fotos, maquillaje, viajes o eventos en su vida, ya que simplemente no existe. Lo que se ve en su perfil es el resultado de algoritmos de inteligencia artificial (IA) cada vez más avanzados, combinados con el meticuloso trabajo de un equipo de una agencia de publicidad española.

La inteligencia artificial generativa ha experimentado un rápido avance en los últimos años. A principios de 2021, se asombraba al mundo con la primera versión de DALL·E, que podía generar imágenes de aguacates que parecían sillas. Hoy en día, los generadores de imágenes de IA, como el de OpenAI y otros, pueden crear imágenes fotorrealistas que son prácticamente indistinguibles de la realidad.

Empresas en todo el mundo han visto una oportunidad en esto. Una de ellas es The Clueless, una firma con sede en Barcelona que se autodenomina como una agencia de modelos de IA que representan diversas personalidades. Diana Nuñez, una de las cofundadoras, explica que el proyecto surgió con el objetivo de reducir los costos para los clientes.

La posibilidad de utilizar modelos de IA se concibió originalmente para aquellas marcas y empresas con presupuestos limitados que no podían costear todos los elementos de una campaña publicitaria tradicional. A partir de esta idea, la compañía se embarcó en la tarea de crear varios perfiles de modelos utilizando la IA.

The Clueless afirma que cada modelo virtual tiene su propia personalidad y esencia, y se conecta con el público a un nivel profundo, representando una amplia gama de identidades, culturas e historias. Además de Aitana López, también han creado a Maia Lima, una joven "independiente y amante de la fotografía" de Buenos Aires.

La propia compañía reconoce que la creación de estos perfiles de IA requiere un trabajo minucioso. Según Nuñez, se necesitan muchos clics y comandos para dar vida a estas modelos virtuales. Se realizaron estudios de mercado y se tuvieron en cuenta diversos parámetros, desde estereotipos de imagen hasta tendencias culturales y sociales.

El realismo de Aitana y Maia ha llevado a muchas personas a interactuar con los perfiles en Instagram sin darse cuenta de que se trata de una creación de IA. Sin embargo, The Clueless insiste en que desde el principio han dejado en claro que estos perfiles son generados por IA y no han engañado a nadie. La existencia de estas "influencers" de IA plantea preguntas interesantes sobre el futuro de las redes sociales y el marketing en línea.