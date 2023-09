Encuentro inesperado entre Tom Morello y Estela de Carlotto

El pasado 11 de septiembre, Chile conmemoró los 50 años del Golpe de Estado con una ceremonia en el Palacio de La Moneda, situado en Santiago. El evento contó con la presencia de activistas por los derechos humanos, políticos, diplomáticos, escritores y artistas.

Durante el fin de semana, los invitados internacionales llegaron al país vecino y tuvieron la oportunidad de conocerse en persona. Entre estos encuentros, uno en particular llamó la atención en las redes sociales: el de Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, y Estela de Carlotto, presidenta y fundadora de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Morello compartió una foto junto a Estela en sus historias de Instagram, dejando constancia de este inesperado encuentro. Otros destacados invitados que participaron en la ceremonia fueron la cantautora Mon Laferte, la escritora argentina Mariana Enríquez y el expresidente uruguayo Pepe Mujica.

Tom Morello. Foto: Facebook de Tom Morello.

Tom Morello, reconocido guitarrista y activista político, ha dedicado gran parte de su vida a luchar por causas sociales y políticas. A lo largo de los años, ha mostrado un profundo respeto y admiración por figuras como Salvador Allende y Víctor Jara, quienes fueron víctimas del régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Su postura política progresista y su defensa apasionada de los derechos laborales, civiles, la justicia social y la igualdad son conocidos tanto en su discurso como en su carrera junto a la banda RATM.

Recientemente, Morello se unió a los trabajadores de Hollywood en su lucha por mejores salarios y condiciones laborales al participar en las huelgas llevadas a cabo por ellos. En solidaridad con los manifestantes, expresó su apoyo y afirmó que estaban haciendo historia frente a los estudios Paramount. Además, interpretó algunas de sus canciones como forma de protesta.

La dedicación de Morello a las causas sociales y políticas ha dejado una huella duradera en el mundo de la música y más allá. Su compromiso y su voz poderosa continúan inspirando a otros a luchar por un mundo más justo y equitativo.