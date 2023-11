El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, presentó su renuncia este miércoles luego de que se dieran a conocer audios en los que aparentemente intenta ocultar una comunicación sobre la peligrosidad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en relación a la tramitación de su pasaporte. Bustillo afirmó en un comunicado que aunque las cosas no son como se han mostrado, consideró que eran lo suficientemente sensibles como para presentar su renuncia de inmediato al presidente Luis Lacalle Pou. Según fuentes de la Cancillería, Bustillo comunicó su renuncia por teléfono a Lacalle Pou, quien se encuentra en Estados Unidos.

Polémica por la entrega de un pasaporte a un narco detenido

El Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Bustillo, anunció su decisión luego de que la exvicecanciller Carolina Ache declarara esta mañana en la causa iniciada por la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la entrega del pasaporte uruguayo a Marset en noviembre de 2021. Marset, quien se encuentra prófugo de la Justicia, solicitó el pasaporte uruguayo en octubre de 2021 y lo obtuvo a fines de noviembre de ese año mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por haber intentado salir del país con un pasaporte paraguayo falso. Al salir de la fiscalía este miércoles, Ache dijo a periodistas que había ido "a colaborar con la investigación para que de una vez por todas se aclaren los hechos y se conozca toda la verdad".Ache, afirmó que renunció a su cargo debido a su negativa a participar en acciones ilegales y ocultar comunicaciones a la Justicia. Su renuncia se produjo el 19 de diciembre de 2022, luego de que se difundiera un chat de WhatsApp en el que el número dos del Ministerio del Interior la describía como "un narco muy peligroso y pesado". Estas declaraciones contradicen las palabras del senador Bustillo, quien afirmó en agosto de 2022 que en noviembre de 2021 nadie sabía quién era Marset.

Polémicos audios

Ache reiteró el miércoles que no tuvo "ninguna" participación ni injerencia en la tramitación del pasaporte a Marset. Sin embargo, afirmó que informó a la oficina encargada del trámite "que se trataba de alguien peligroso" tan pronto Maciel se lo comunicó. En una rueda de prensa, Ache agregó que se dio cuenta de que todos ya sabían de qué se trataba mucho antes que él, pero declinó dar detalles de su declaración ante la fiscalía. Sin embargo, más tarde, se difundieron audios de conversaciones telefónicas y mensajes de chats que presentó como pruebas, los cuales fueron confirmados por varios medios. Estos audios muestran que Bustillo buscó ocultar a la Justicia el intercambio de Ache y Maciel sobre Marset. En uno de los audios, del 14 de noviembre de 2022 y según el semanario "Búsqueda", Bustillo recomienda a Ache "Vos perdé el celular".

En otro fragmento de la conversación, se menciona que Bustillo califica repetidamente a Maciel de "tarado", y además señala que si los chats se hicieran públicos, él mismo se perjudicaría. También se hace referencia a una reunión de coordinación de la estrategia para la interpelación en el Senado, en la que estuvo presente el asesor de comunicación de la Presidencia, Roberto Lafluf. Según informa Búsqueda, Ache también afirmó que Lafluf le pidió que borrara los mensajes. En el comunicado en el que anuncia su renuncia, Bustillo niega cualquier irregularidad en el proceso de trámite del pasaporte para Marset. Asegura que no hubo nada ilegal en dicho trámite, en el cual él tampoco tuvo participación ni conocimiento. Además, enfatiza que no mintió ni se apartó de la verdad durante la interpelación parlamentaria.El ex canciller deberá comparecer ante la Fiscalía el viernes en relación a la misma causa y se ha comprometido a arrojar luz sobre la veracidad de los hechos y sobre el relato distorsionado que se ha presentado. La Dra. Ache ha descontextualizado conversaciones y ha actuado de mala fe, lo cual ha llevado a la necesidad de presentar su renuncia de inmediato. Es importante destacar que las situaciones son diferentes a cómo se han mostrado inicialmente, pero son lo suficientemente sensibles como para justificar su renuncia.