El psicólogo Albert Mehrabian afirmaba ya en los años 70 que la verdadera importancia del mensaje no está en el mensaje en sí, sino en cómo lo decimos, el tono de voz y las expresiones faciales que usamos al hablar. Los estudios de Mehrabian hacen referencia al mensaje verbal, al mensaje vocal/paralingüístico y al mensaje corporal y facial del que te hablábamos antes.

La pregunta ahora es por qué es tan importante. En base a esta teoría, hay una frase que las personas emocionalmente inteligentes se dicen para ganar respeto y fortalecer sus relaciones. Es brillante y simple, y solo tiene nueve palabras: “No es lo que dices, es cómo lo dices”.

La importancia del lenguaje no verbal para ganar respeto

Mehrabian y Wiener investigaron cómo una persona juzga los sentimientos de otra cuando lo que esta decía no guarda consistencia con el tono de voz empleado. Pretendían averiguar con ese estudio si el contenido o las palabras que usaba el emisor, eran más o menos importantes que el tono de voz utilizado. Las conclusiones fueron clarísimas: cuando lo que se dice con palabras no coincide con el tono de voz, la actitud percibida se basa principalmente en el componente tonal.

En este otro estudio, Mehrabian y Ferris analizaron la importancia que la imagen tiene en la comunicación, es decir, si influye que lo que decimos y nuestros gestos coincidan a la hora de que el receptor capte nuestro mensaje. De nuevo las conclusiones fueron favorables: a mayor coincidencia de mensaje y expresión corporal, mayor precisión en las respuestas.

Existen investigaciones más recientes que respaldan esta teoría, como la de Robin Dunbar, profesor de la Universidad de Oxford, que dirigió un estudio en el que se estimó que el 80% de la información sobre las relaciones sociales está contenida en señales no verbales. "Las palabras que usamos son solo los ladrillos que crean conversaciones", afirmaba Dunbar, "y son las conversaciones, no las palabras, las que crean la construcción de nuestras relaciones".

Dicen que sólo el 7% del potencial de la comunicación recae en el lenguaje verbal. El 93% restante se reparte en un 55% del lenguaje corporal y en un 38% en el lenguaje paraverbal o uso de la voz. Es la llamada “regla del 55-38-7 de la comunicación” , aunque si atendemos a los datos anteriores, no es del todo correcta. Me explico.

En la comunicación interpersonal, las palabras son las que darán la información de nuestras emociones a nuestro interlocutor. Pero cuando lo que decimos y cómo lo decimos no coincide, es decir, cuando nuestro lenguaje verbal y nuestro lenguaje no verbal entran en conflicto, confiamos más en el canal no verbal. De ahí la importancia de que tanto el mensaje como el lenguaje usado vayan de la mano.

No es lo que dices, es cómo lo dices

Si nos basamos en todas las investigaciones anteriores de “no es lo que dices, es cómo lo dices”, es la clave para que nuestra comunicación mejore, ganemos respeto y fortalezcamos nuestras relaciones. Te pongo un ejemplo. Comienzas a hablar con tu pareja. Empezáis a discutir y tu expresión corporal muestra ansiedad. Quieres establecer unos límites con tu pareja, pero la discusión comienza a dominarte y la técnica del banco de niebla se te escapa de las manos. Si en ese momento paramos y recordamos que no es lo que decimos sino cómo lo decimos, conseguiremos pensar no solo lo que necesitamos comunicar, sino cómo lo vamos a comunicar para que nuestra pareja entienda la importancia de esos límites.

Otro ejemplo para entenderlo. Quieres un aumento. Sabes que te lo mereces. Tu trabajo es excelente, estás cumpliendo con los objetivos marcados y hasta vas un paso más allá gracias a tu cultura del esfuerzo . Pero cuando estás delante de tus jefes comienzas a ponerte nerviosa. Dejas de mostrar confianza y pasas a ser un amasijo de nervios. Piensa que lo importante “no es lo que dices, es cómo lo dices”. La actitud de confianza, el tono usado, firme y seguro, son tanto o más importantes que el “merezco un aumento de sueldo”.

Si recordamos la frase “no es lo que dices, es cómo lo dices” y la tenemos presente en nuestra manera de comunicarnos con otras personas, no solo mostraremos que somos emocionalmente inteligentes, conseguiremos ganarnos el respeto de nuestro interlocutor y fortalecer nuestras relaciones. Sean las que sean. Palabra de la ciencia.