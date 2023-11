La popular serie de Netflix, Stranger Things, ha enfrentado el desafío de mantener la apariencia juvenil de sus actores a medida que estos crecen en la vida real. A raíz de esta preocupación, hubo especulación de que la serie podría recurrir a la inteligencia artificial para rejuvenecer a sus protagonistas en la próxima temporada final. Sin embargo, el productor de la serie, Shawn Levy, ha aclarado que no se utilizará IA para lograr este efecto.

Cuando Stranger Things comenzó a filmarse en 2015, los actores eran niños y adolescentes. Sin embargo, la serie ha experimentado retrasos en su producción, y la temporada final no se estrenará hasta al menos 2025 debido a la huelga de actores y guionistas. Para entonces, los actores principales, como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Gaten Matarazzo, habrán superado los 20 años, lo que presenta un desafío para mantener la apariencia de adolescentes.

La idea de usar inteligencia artificial para rejuvenecer a los actores no es nueva en la industria del entretenimiento y se ha utilizado en películas y series populares como Star Wars e Indiana Jones. Sin embargo, las declaraciones de Shawn Levy sobre la posibilidad de usar IA en Stranger Things generaron un gran revuelo.

En una entrevista con Deadline, Levy aclaró la situación y dijo: "No vamos a usar inteligencia artificial. Me sorprendió que una frase mía sobre este tema tuviera tanta repercusión. La conclusión es que sabemos lo que hacemos en esta serie. Nuestro reparto es brillante. Y estos personajes que los Duffer han creado son tan vívidos. No me preocupa que todos vuelvan a vestirse y les den vida".

En lugar de recurrir a la IA, la serie abordará el envejecimiento de los actores a través de maquillaje, peinado y vestuario para mantener la coherencia con la trama. Aunque los actores ya no son niños, la creatividad de los guionistas y el talento del reparto seguirán siendo fundamentales para la continuación del éxito de Stranger Things.