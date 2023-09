Miami (1 de junio de 2023) - El ensañamiento del gobierno de Guatemala contra la prensa queda nuevamente en evidencia con la solicitud de 40 años de prisión para el periodista José Rubén Zamora por parte de la fiscalía del Ministerio Público, expresó hoy la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

"Pedimos al gobierno guatemalteco que, ante las sospechas de falta de independencia de los poderes públicos, deponga su actitud intimidatoria contra el periodismo y no siga lesionando la democracia en su país", expresó el presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.

Greenspon señaló que varios periodistas guatemaltecos han debido salir del país por temor a la manipulación de la justicia y ante señales de que el gobierno guatemalteco utiliza este caso para amedrentar e intentar neutralizar la labor fiscalizadora de la prensa.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Jornet, observó que luego de un juicio con múltiples irregularidades -por supuesto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, entre otros cargos- la fiscalía ahora pretende una pena desproporcionada contra un periodista al que ya mantiene en la cárcel desde hace 10 meses.

"Otros ocho periodistas y columnistas de elPeriódico también se hayan bajo investigación oficial por supuesta obstrucción de la justicia, entre ellos uno de nuestros expresidentes, Gonzalo Marroquín, y la exdirectora del medio, Julia Corado. Ambos tuvieron que abandonar el país", aseguró Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior.

El diario elPeriódico cerró sus puertas como medio digital el pasado 15 de mayo, cinco meses después de dejar de circular en forma impresa. El medio denunció que el "caso fabricado" contra su presidente fue solo un detonante de los 300 días de persecución política y presiones económicas.

En su informe sobre Guatemala durante la reunión semestral en abril, la SIP denunció falta de debido proceso y resaltó que el gobierno usó al Ministerio Público para presentar cargos contra los abogados de Zamora para bloquear sus posibilidades de defensa, y contra otros periodistas que solo opinaron sobre el caso.

Al término de una visita a Guatemala en diciembre de 2022, una delegación internacional de la SIP concluyó que "la debilidad en el funcionamiento de las instituciones se expresa en la falta de independencia de los poderes públicos". La misión de la SIP se reunió con Zamora en la cárcel, asistió a una jornada en los tribunales y se entrevistó con funcionarios del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público y representantes de la sociedad civil y de los derechos humanos.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.