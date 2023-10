Reporte de Mercados

Esta semana pudimos ver como la bolsa gringa/ NYSE, se vio beneficiada por el conflicto en oriente ya que las acciones de Lockheed Martins, Northrop Grumman, General Dynamics y demás empresas armamentistas, subieron de precio exponencialmente, de hecho, el sector entero percibió una subida del 7% en esta semana, tomando en cuenta también al sector energético, petróleo en +4% y el oro arriba del 2%. Además de otras empresas, sectores e índices que tuvieron una subida excitante, gracias al conflicto bélico en Israel, nación la cual nativamente es de Palestina, pero eso lo hablaré en otra nota, explicando más a detalle el conflicto, tomando en cuanta los cuatro contextos esenciales, para entender una guerra, geopolítico, geoeconómico, cultural, e histórico.

Pudimos apreciar como también las ventas de las cervezas sin alcohol se han disparado, gracias a que la sobriedad está de moda y ya nadie quiere ponerse borracho con las bebidas que tanto amo, a la hora de invertir, ya que como mis inversores saben, soy un crack para las inversiones, pero también me comporto como un mercenario, ya que algunas carecen de la boludez llamada ética. Personalmente creo que lo único relevante es el honor, después si tenes un casino y padres de familia son irresponsables, como para jugársela toda, es cosa suya, o si los tarados con +18 años de edad, pero -2 de madurez, me compran toneladas de cigarrillos porque “están estresados” y luego sus padres me pagan un tratamiento en mi centro de rehabilitación, mejor, mientras me compren, yo y mis inversores ganamos.

Después vemos como el mercado inmobiliario en Argentino, tuvo una leve contracción en el volumen de cierres, una fuerte caída en lo que es alquileres y una leve subida en lo que es oferta, ya que el peso/Ars se derrumbó nuevamente, llevando al dólar/USD a 1010/1020 ARS por cada USD.

En lo que es fiscalidad, veo personalmente un aumento significativo en los políticos que me ruegan para ayudarlos en crear estructuras corporativas con fines de blanquear capital y eludir impuestos, por ende, veo un contexto político muy tenso, verborrágico, impulsivo, impotente, miedoso y prepotente, aunque otras áreas de la política están muy seguras y cancheras, de modo que es extraño. También veo un incremento en la migración de argentinos, a pesar de que pronto ya se vienen las elecciones, muchos clientes míos, me piden que los ayude con las mudanzas internacionales, desde mi empresa de transporte aéreo y a crear estructuras con fines de poder proteger su patrimonio en el desplazamiento desde mi consultora de fiscalidad internacional y proveerles de seguridad privada en su viaje, desde mi aseguradora con la cual brindo asesoramiento de seguros y acerca de contratación de servicios de limpieza, como de seguridad militar privada (Chivito).

Datos macro de USA:

El miércoles subió 0.5% de septiembre, lo cual es más alto del 3% que se esperaba para el precio de los productores en USA. Después el jueves llegó el dato de la inflación en USA que es un 0.4% mensual y anual del 3.7%, siempre y cuando sigamos midiendo la inflación con el nuevo método que se inventaron los yankees para que los números sean más hapy pelotudos y tengan mayor aceptación social, pero si los medimos igual que en los 80, la inflación mensual está en un 14%, mientras que la anual en un 144%, los alimentos +74% comparando con su año pasado, el combustible +57% los servicios +84.3% y la deuda yankee ya superó su PIB.

Reporte de ingresos corporativos.

PEPSICO superó expectativas, con ingresos de 23.450 millones de USD y utilidades netas de 3.090 millones de USD. Elevaron sus expectativas para fin de año y susventas están arriba un 6.75%, pero solo en ventas netas, ya que en su volumen reportaron una baja casi del 6%. Esto se le agradece a que lograron elevar sus precios aprovechándose de la inflación y de que la gente necesita comer, por ende, para ellos es win or win.

Delta reportó ingresos de 14.550 millones de USD y unas utilidades de 1.110 millones de USD, que es 60% más comparado al 2022, pero sus expectativas de fin de año (su temporada más fuerte) son ver una contracción en esas utilidades.

Walgreens reportó ingresos de 35.420 millones de USD, solo un poco más de lo esperado y un 9% más comparado a su 2022, pero sin embargo presentaron una pérdida de 180 millones, lo cual es menor de lo esperado y mucho menos de los 450M que perdieron en 2022.

Fusiones y adquisiciones

Pioneer Energy fue la compra más grande del año. Exon Mobile, el monstruo petrolero anunció esta semana que está por comprar a Pioneer Natural Resources, que es uno de los productores de gas natural más grande de todo Texas y Nuevo México, además esta compra de casi 60 billones de USD es solo +10% del precio actual de mercado que tiene Pioneer. Una barbaridad. En paralelo, tengamos en cuenta que la última adquisición de este calibre que se realizó, fue en 1999, cuando Exon y Mobile, se convirtieron en Exon Mobile. Una hermosura del bellísimo capitalismo.

Briken Stock, la marca de sandalias alemana, lanzó una oferta de venta inicial, valuandose en 8.3 billones de USD, e inmediatamente después de ese anuncio, su acción bajo hasta un 13% en el día, que es una pérdida tranquila de unos 1.000 millones de USD y al día siguiente perdieron otro poquito, unos 600 millones de USD.

Índices US:

Dow Jones +0.11%, S&P 500 -0.5%, Nasdaq -1.21%, VIX +23.55%.

Índices UE:

FTSE -0.59%, DAX -1,55%, CAC 40 -1.42%, FTSE MIB -0.9%, IBEX 35 -1.1%, Stoxx 600 -0.98%.

Índices Asia:

Asia Dow -1.49%, Nikkei -0.55%, Hang Seng -2.33%, Shanghai -0.64%, Sensex -0.19%, Singapore -1.02%.

Forex:

EUR/USD -0.20%, RUB/CNY +0.07%, USD/MXN +0.57%, CHF/USD +0.81%, CHF/HKD +0.80%, INR/EUR +0.21%.

Commodities.

Petróleo Crudo +5.21%, Oro +3.17%, Plata +4.24%, Cobre -0.67%.

Bonos:

U.S. 10 Year -0.073ppt, Germany 10 Year -0.053ppt, Japan 10 Year, +0.004ppt, U.K. 10 Year -0.030ppt.