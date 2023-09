Taylor Swift ha anunciado que lanzará el próximo 27 de octubre una nueva versión de su álbum 1989, titulada "1989 (Taylor's Version)". En esta reedición, la cantante ha vuelto a grabar todos los temas que formaron parte de su quinto álbum de estudio, lanzado originalmente en la misma fecha en 2014.

Para promocionar este trabajo y las canciones inéditas que incluirá, Swift ha colaborado con Google en una campaña bastante interesante.

Cuando los fans de la cantante escriben su nombre en el buscador, se encuentran con una sorpresa: una caja fuerte digital llena de desafiantes puzles y pistas relacionadas con la artista. La compañía ha lanzado una iniciativa global, animando a los fans a unirse y trabajar juntos para resolver 33 millones de rompecabezas y descubrir qué se esconde en el interior.

El 20 de septiembre, Google reconoció en un tuit que había experimentado algunos problemas con el funcionamiento adecuado de una mecánica. En el mensaje, hicieron referencia a canciones de la cantante estadounidense, como "Blank Space" y "Out of the Woods".

En las últimas semanas, varios acertijos relacionados con el álbum "1989 (Taylor's Version)" han estado circulando en Internet. Los fans de Taylor Swift se han dedicado a resolver estos desafíos, y ahora se han filtrado las respuestas.

Se ha descubierto que hay un total de 89 acertijos distintos, cada uno con su propia serie de pistas y enigmas. Al resolverlos, los fans pueden desbloquear detalles exclusivos sobre el álbum y la versión regrabada de las canciones.

Estas respuestas han sido compartidas en varias cuentas de fans en las redes sociales, lo que ha generado un gran revuelo entre los seguidores de la cantante. Sin embargo, es importante mencionar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por Taylor Swift ni por su equipo.

Hasta ahora, los acertijos han sido una forma emocionante y desafiante para los fans de interactuar con la música de Taylor Swift. Muchos han disfrutado de la experiencia de resolver los puzles y descubrir nuevos detalles sobre el álbum.

A medida que más fans continúan trabajando en estos acertijos, es posible que se revelen más respuestas en los próximos días. Los seguidores de Taylor Swift están ansiosos por descubrir qué otros secretos podrían estar ocultos detrás de estos enigmas.

Mientras tanto, la cantante se encuentra ocupada con la regrabación de sus álbumes anteriores, siguiendo su batalla por los derechos de su música. "1989 (Taylor's Version)" es uno de los álbumes más esperados por los fans, y estos acertijos solo han aumentado la emoción en torno a su lanzamiento.

Según la información proporcionada por Pop Base, se espera que este miércoles 20 de septiembre se alcance la meta de 33 millones de puzles resueltos. Una vez logrado este objetivo, se revelarán los títulos de cinco nuevas canciones de la artista. Algunos rumores sugieren que una de estas canciones podría ser una colaboración con Harry Styles.