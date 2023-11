Un hombre llamado 'John' compartió una historia intrigante en el podcast 'The Dave Ramsey Show'. Según él, ganó la asombrosa suma de 22 millones de dólares en la lotería, pero decidió no contarle a sus hijos sobre su fortuna para no afectar sus vidas. Esta historia se volvió viral y generó un intenso debate en las redes sociales sobre si la decisión de este millonario fue la correcta. El reconocido experto en finanzas, Dave Ramsey, quedó sorprendido al escuchar este testimonio, y su video en Instagram ha superado el millón de visitas. Durante la conversación, el millonario explicó que tomaron esta drástica decisión para evitar que sus hijos se convirtieran en personas flojas y dependientes del dinero.

Aunque muchos tildaron a este hombre de tacaño, él argumentó que esta fue una forma de crianza y que eventualmente les revelará la verdad. Sin embargo, no solo sus hijos están en la oscuridad, sino que los padres de esta pareja también desconocen su suerte en la lotería. Es una situación peculiar en la que nadie de su entorno más cercano está al tanto de su fortuna.

El hombre, que aparentemente reside en la ciudad de Louisville, Kentucky, mencionó que tuvo varias razones para ocultar el premio millonario a sus familiares. Según 'John', investigó cómo ha sido la vida de otras personas que han ganado grandes premios de lotería y descubrió que muchos terminan en la bancarrota en pocos años. Esto se debe a que estas personas no están preparadas para manejar grandes sumas de dinero y comienzan a gastar en lujos, a pagar deudas y a regalar dinero a familiares y amigos. Este argumento generó diversas reacciones entre los internautas, quienes calificaron al hombre de tacaño y egoísta, pero también hubo quienes aplaudieron su plan. Muchos usuarios afirmaron que con esa cantidad de dinero podría cambiar la vida de todos sus familiares y amigos. Por otro lado, algunos estuvieron de acuerdo con su decisión y la consideraron inteligente al evaluar las consecuencias. En definitiva, la historia de 'John' ha generado todo un debate sobre la responsabilidad y el impacto que puede tener el dinero en la vida de las personas.