Necesitas que ocurra un milagro para pasar de la barriga cervecera al vientre plano. Seamos claros, no hay forma de librarse de la barriga de forma rápida sin someterte a una operación o sin tomar pastillas perjudiciales.

Aunque seguramente ya lo sabrás, gracias a todos los métodos quemagrasas que puede que hayas ido probando a lo largo de los años.

Por Emily Abbate

FitnessCómo eliminar la grasa abdominal en menos de una semana

Pero sí que hay algo que puedes controlar para eliminar la grasa acumulada en el abdomen en solo tres (3) días: la hinchazón.Es una parte importante de la grasa de tu abdomen, y se puede frenar de una forma sencilla.

Todo lo que necesitas hacer son unos pequeños cambios en tus hábitos de vida para reducir la hinchazón y prevenir así que ocurra en el futuro. Aquí presentamos 10 consejos efectivos para conseguir un vientre plano en solo tres días.

10 consejos efectivos para conseguir un vientre plano

1. Vigila lo que comes

Evitar comer mucha comida en el mismo momento del día. Comer de más o hacerlo muy rápido puede causar hinchazón. Si dejas que pase mucho tiempo entre comidas, tiendes a comer más porque estás hambriento y sobreestimas tu apetito. Esto tendrá como resultado un abdomen hinchado porque el exceso de comida no se puede digerir rápidamente. Además, comer rápido hace que tragues más aire del necesario, lo que deriva en un conjunto de gases en tu estómago.

2. Come menos cantidad

La clave para reducir la hinchazón es comer platos con menos cantidad, pero más a menudo. Esto consigue que estés menos hambriento y que comas en exceso. Y los platos con menos cantidad también provocan que tu cuerpo procese menos comida a la vez, por lo que tu sistema digestivo no se ve afectado.

3. Mastica bien la comida

Asegúrate de que tienes el tiempo suficiente para sentarte y comer. Mastica la comida lentamente y come con cuidado. Evita ver la tele mientras comes, porque te distrae y hace que comas de más. Presta atención a cada mordisco para asegurarte de que comes bien.

4. No hables mientras comes

Y de nuevo, si tiendes a hablar mucho mientras comes, ingerirás más aire del necesario con tu comida, lo que hará que te hinches. Así que, a no ser que sea una pequeña charla, evitar hablar sin parar mientras comes.

5. Evita ciertas comidas

Cuando estás intentando conseguir un abdomen más plano, deberías evitar consumir comidas que produzcan gas y que hagan que te hinches. Ciertas frutas y verduras fibrosas, lácteos y cereales son algunas de las comidas que tienden a producir gases. En este grupo también se incluyen las alubias, el brócoli, las manzanas, las alcachofas, las coles, los albaricoques, la leche, el queso, el arroz integral, etc.

6. Elige opciones sanas

Mientras evitas los productos que producen gases, existen otros que puedes consumir para reducir la hinchazón y son la carne, las aves, el pescado, los huevos, las cerezas, el aguacate, arroz, etc.

7. Realiza entrenamientos para todo el cuerpo todos los días

Pon tu cuerpo en forma realizando entrenamientos que ejerciten todo el cuerpo, como yoga, pilates, zumba, etc. Practica cualquier tipo de ejercicio que haga trabajar todos los músculos del cuerpo para facilitar la definición muscular y aumentar la velocidad del metabolismo. Si comienzas a quemar calorías, verás resultados efectivos en tu cuerpo.

8. Bebe más agua

Es necesario desintoxicar el cuerpo y la mejor forma de hacerlo este verano es mantenerse hidratado con mucha agua. Una desintoxicación elimina todas las toxinas impuras del cuerpo y beber agua te mantiene lleno y evita que te hinches.

9. Los entrenamientos de abdominales tienen preferencia

Si lo que buscas es reducir la grasa abdominal, necesitas aumentar tus entrenamientos de abdominales cada día. Realiza ejercicios como abdominales, planchas y levantamiento de piernas (de 3 a 20 repeticiones), y planchas en un intervalo de 30 a 60 segundos en 4 repeticiones.

10. Incluye fibra en tu dieta

Incorpora en tu dieta cereales integrales, nueces, legumbres y verduras. Los alimentos ricos en fibra mantienen la sensación de saciedad durante más tiempo, por lo que reducen la hinchazón y mejoran la salud cardiovascular.