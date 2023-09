L-Gante estuvo detenido en la DDI de Quilmes durante más de cien días, tras ser denunciado por privación ilegítima de la libertad y tenencia de arma de fuego. Tras su liberación, Elian Valenzuela retomó sus compromisos laborales y concedió varias entrevistas a la prensa.

En una de ellas, además de hablar de su tiempo en prisión y los proyectos laborales que se avecinan, también confesó haber tenido un romance con Wanda Nara. Esto se debe a que ambos se mostraron juntos en varias ocasiones, generando rumores sobre una posible relación.

En lugar de negar estos rumores, L-Gante decidió confirmarlos. "Lo que puedo decir es que en mi vida solo tuve una novia, Tamara (Báez), después me dejé llevar por la fama y estuve muy ocupado", comenzó diciendo el artista en una entrevista con Vorterix. Luego, el músico confesó: "Después, lo más cercano a una relación fue con Wanda, pero hasta ahí", dejando claro que su relación con Nara fue más que una amistad.

Entonces, ¿cuál fue la reacción de Wanda ante esto? Actualmente, ella se encuentra en Estambul junto a su esposo Mauro Icardi y sus hijos, por lo que no ha hecho ningún comentario público sobre el tema. Sin embargo, dejó algunas indirectas a través de sus redes sociales.

Primero, publicó un video en TikTok en el que aparecía junto a sus hijos, y de fondo se escuchaba la siguiente estrofa de una canción: "Y si te llama, déjalo que llame otra vez. No gastes batería en un ex. El amor es muy lindo como para llorar por alguien feo". Los usuarios asociaron automáticamente esta canción con L-Gante.

Luego, Wanda subió otro video cantando una nueva canción: "Me dijeron que tú le contaste y que quieres probar, que te la pasas hablando de mí y no puedes superarlo. No dediques estados a mi nombre", dice la letra.

Además, subió este video a sus historias de Instagram y escribió: "Que te la pasas hablando de mí y no puedes superarlo", resaltando esa parte. Sin embargo, a las pocas horas se arrepintió y eliminó el video de ambas plataformas.

Pero eso no es todo. En las últimas horas, Wanda también compartió algunas fotos en sus redes sociales que sus seguidores interpretaron como una respuesta al músico. En las imágenes, se la puede ver sentada en la tribuna del estadio mientras su esposo juega en el campo de fútbol.

En estas fotos, Wanda se tomó selfies mencionando a Mauro junto a un emoji de un león y un corazón rojo. En otras imágenes, hizo hincapié en su cartera de una reconocida marca francesa y en sus uñas perfectamente pintadas de color rojo. Con una musculosa blanca y un collar con eslabones que cierran en un candado de oro, se la ve relajada y feliz acompañando a su pareja.

Desde que fue liberado, L-Gante ha mencionado a Wanda en varias ocasiones. Lejos de negar los rumores sobre su relación, el cantante de cumbia 420 confesó que tuvo una relación con la conductora de Telefe cuando ella no estaba bien con su esposo Mauro Icardi.

También reveló cómo reaccionó Wanda cuando se enteró de su detención y si han estado en contacto en estos últimos tiempos, ahora que ella ha vuelto con Icardi. "Wanda no está en el país, pero se preocupó y estuvo presente. Mi mamá me lo hizo saber. Ella es genial. Aunque no hemos tenido contacto, sí he hablado con ella. Es una gran persona, aunque no estamos en una relación ni nada, le tengo cariño", afirmó.