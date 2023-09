De cómo ganar perdiendo

Soy anti-peronista desde la cuna. Mi padre fue funcionario de la Revolución Libertadora (yo tenia 6 años) y tiempo después -ya estando casado- mi suegro era capaz de tirarte por la borda si elogiabas a Perón o a un militar golpista. Me afilié al radicalismo de muy joven y disfruté de la vuelta a la democracia escuchando a Alfonsín recitando el preámbulo de la Constitución y saludando con las manos apretadas y los brazos en alto en ese gesto a la libertad inventado para la ocasión.

A partir de la renuncia anticipada de Alfonsín (30 de junio de 1989, hace ya 34 años) sufrí estoicamente al peronismo en el poder, con un par de interrupciones efímeras (De la Rúa 2 años y Macri 4 años)

Supongo que por cargar esa historia antiperonista en mi mochila es que tuve muy pocos amigos de ese signo político. Sin embargo recuerdo bien a dos: a uno lo llamaré el “equivocado” y al otro el “interesado”

Mi amigo “equivocado” fue siempre peronista porque de chico Eva Perón le regaló una bicicleta. Ese gesto nimio pero oportuno lo llevo a votar siempre al peronismo y, posiblemente sin proponérselo, a contribuir con la hecatombe en la que nos sumergió este movimiento político luego de tantos años de hegemonía.

Mi amigo “interesado” votó siempre al peronismo porque lucró con ello a través de cargos públicos y negocios convenientes. Paradójicamente fue este amigo el que me abrió los ojos a la mala praxis peronista de la manera más cruda, como relato a continuación:

Un día tomando café lo cuestioné sobre cómo era capaz de apoyar a un partido que estaba cooptado por lo peor de la política y que había llevado la corrupción a niveles inimaginables, al punto que el país en su conjunto se estaba derrumbando en aras de sustentar a esa dirigencia deleznable.

Instantes después -y como lo percibí intentando encontrar una salida- rematé con una pregunta que me parecía una buena síntesis de mi argumento:…”es que vos no viste los bolsos de López en el convento…?”

Llegado a este punto mi amigo peronista “interesado” -acorralado por la evidencia- me respondió restando entidad al episodio…”si, creo que fueron un par de millones…, o quizás cuatro…, no estoy seguro” (sic). Pero te voy a explicar algo, lanzó a continuación: …”el peronismo no es más que una plataforma para llegar al poder. No busques ideología, no busques amor por los pobres, no busques justicia social ni busques mejores parámetros sanitarios o educativos. Solo es un mecanismo para llegar al poder, y el que tiene el poder …, ya sabes... A esos efectos muchas cosas son válidas y muchos principios se inmolan en beneficio del resultado. No busques en el peronismo nada más sofisticado”... Punto.

La aludida conversación ocurrió apenas terminada la cuarentena por el Covid-19. Y luego vinieron los años y los eventos que nos condujeron a esta cuasi catástrofe nacional. Y a las elecciones Paso 2023 con la división del electorado en tercios. Y a la ilusión de que en esta oportunidad -y de una vez por todas- el peronismo se batiría en retirada frente a un 70 % de la población gritando …“basta!”

Milei me resultó -desde que lo vi por primera vez- tanto estética como auditivamente insoportable, pero decidí aguantar su estilo en pos de un bien superior, como era quitar al peronismo su capacidad de daño y regresar a un sendero virtuoso de crecimiento.

Se puede ser políticamente incorrecto, disruptivo y hasta provocador, porque en una campaña electoral ese populismo paga. Hasta se puede confiscar la palabra Libertad, como otros antes se apropiaron de los conceptos de Justicia Social, o de Derechos Humanos. Se puede gritar, gesticular, insultar y maltratar, evitando así la incomoda repregunta. También se puede abusar de muletillas como …”veamos”, o …”que quiero decir…” para que el interlocutor no encuentre un blanco para siquiera intentar una réplica. O incluso remontarse al antiguo imperio romano o a las tablas de Hammurabi para eludir la respuesta ante una pregunta directa y concisa. Se puede también caer perdidamente enamorado luego de 52 años de practicar sexo tántrico, y casualmente un par de meses antes de las elecciones con una rubia estridente, desinteresada (ejem!) y dispuesta a compartir la cama con cuatro perros. Todo se puede en esta argentina del espectáculo, todo se puede en este país tan permisivo por estar tan roto.

Pero cuando Milei trató al Dr. Alfonsín de …”moralmente corrupto”… (sic) y puso su cara en un punching ball …”para pegarle hasta romperla toda”…, traspasó mi limite. No se puede decir cualquier cosa y salir impune, y por el bien de la verdad me propuse poner la lupa sobre este personaje.

Y pronto descubrí el truco, que quiero compartir:

El peronismo no puede ganar ganando, pero puede ganar perdiendo. Puede ganar con los votos de quienes darían un brazo y una pierna para echarlo. El objetivo tanto de Milei como de Unión por la Patria es vencer al hasta ahora aparente favorito, Juntos por el Cambio. De cualquier manera y sin códigos. Después verán como reparten entre ellos los porotos.

Milei no puede gobernar solo porque detrás de él no hay nada. Es un partido unipersonal. Una cascara vacía. Pero puede juntar votos de los que hartos del peronismo bregan por un cambio profundo. Puede hacer que alguien vote exactamente por lo que no quiere. Infame? Surrealista? Maquiavélico? Si, pero efectivo. Y en el país de Massa, Alberto y Borocotó bien vale el intento.

Romper con la “casta” es una buena muletilla siempre que el que habla se atribuya definir quien es la “casta”. En los últimos días Milei dijo que ni los sindicalistas, ni los jueces pertenecen a la “casta”. También exoneró a los integrantes de la Libertad Avanza que fueron “casta” durante el gobierno de Menem, pero que ya han sido purificados. Mucho menos son “casta” los gobernadores e intendentes peronistas que lo ayudan en esta patriada. Tampoco habla de Massa o de Cristina con nombre y apellido. Milei solo alude a generalidades marketineras y electoralmente convenientes: “los chorros”, “los inútiles”, “los burros que no conocen la escuela Austríaca”, “los mierdas de todo pelo y color” y los “periodistas ensobrados”.

Por decantación, el enemigo a destruir por Milei es uno solo: Juntos por el Cambio, único conjunto de ciudadanos que de verdad puede vencer al peronismo y liderar un cambio.

Con esa estrategia el peronismo lograría, una vez más, su objetivo. El mecanismo subrepticio para llegar al poder que describía mi amigo peronista “interesado” está en marcha, con una nueva e imaginativa variante, …hacer que el adversario lo vote sin notarlo. Si funcionara el truco, el 70 % del electorado habría votado a UP junto a LLA. Y saliendo tercero, el peronismo sería primero, porque Milei es un envase vacío. Otra vez sopa. Ganar perdiendo.

Soy un simple ciudadano asustado, como muchos de ustedes. Sufro por nuestra historia y sueño con un futuro mejor. Por eso siento el deber de alertar. No más que eso, alertar para que votemos bien. Alertar que votar a Milei es volver al peor peronismo. En su momento hemos entregado el poder a pedófilos, a bailarinas de cabaret, a brujos, a genocidas, a borrachos, a ladrones de toda calaña, a ególatras y a incompetentes. Ruego que esta vez no votemos a un alienado. A un psicópata que además nos va a devolver mansa y deliberadamente al peronismo.

No “esperemos” simplemente el resultado de la elección de Octubre. Seamos proactivos para desenmascarar al monstruo, por el bien de nuestra patria que agoniza.