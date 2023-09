La 27° Muestra “Libros en Olavarría” contó con la destacada participación del meteorólogo José Bianco. Comunicador televisivo, divulgador científico, influencer y caza tormentas, Bianco es licenciado en Ciencias Atmosféricas y Meteorología, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Su talento y su carisma le valen la simpatía de la audiencia.

En la noche de ayer jueves 14 de septiembre, en Sala 2 del Centro Cultural Municipal “San José”, sede de la muestra; Bianco presentó su libro “Planeta Extremo” de Ediciones Lea.

“Un viaje fascinante, con ilustraciones y fotos, por los fenómenos del tiempo guiados por el gran influencer de la meteorología José Bianco. De la mano del meteorólogo, los lectores conocerán el detrás de escena de cada uno de los fenómenos más sorprendentes de la naturaleza con el fin de despertar conciencia sobre la necesidad de cuidar y proteger la vida natural de nuestro planeta”.

Los moderadores en esta presentación integran el equipo de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional.

En rueda de prensa, el meteorólogo afirmó: “Estamos contentos que alguien se interese por algo que a uno le tomó tiempo sentarse a escribir, ordenar, pensar, bajar los contenidos de los niveles técnicos, geólogos, físicos, astrónomos, que fue el trabajo que hicimos con este libro, que eso haya despertado algún interés es muy lindo”.

En relación a su vínculo entre sus roles de escritor y meteorólogo televisivo, Bianco consideró que “Este ida y vuelta permite que el lunes, cuando vuelva a la tele, pueda pensar en un montón de caras que uno en el cotidiano no las piensa. Ve la cámara como un punto donde hay que mirar. Pero uno no se imagina que en algún lugar alejado de la ciudad de Buenos Aires, en una estación de servicio, en un hospital, alguien está quizás en diferentes estadios de la vida prestándole atención a uno. Está bueno reforzar eso, que del otro lado hay gente, que tiene que salir a la ruta, que se arriesga, que en muchos casos depende de los pronósticos que uno les dé, es un llamado de atención que estamos trabajando para la gente”.

Sobre el proceso de escritura, el meteorólogo explicó: “lo que más me gustó fue terminar el proyecto y plasmarlo, que gente se lo regale a otra gente, eso me pareció muy lindo. Hay gente que se lo regaló a nenes y gente que se lo regaló a abuelos, los más grandes y los más chiquitos. Lo más impactante es cuando te dicen ´hoy llevé el libro a la escuela y la profesora de geografía nos hizo hacer una tarea con el libro que vos escribiste’. Te vuela la cabeza, por un lado te agarra miedo, uno no es consciente de lo que genera con su contenido, lo que implica una responsabilidad. El libro entra en la vida de las personas”.

Sobre su profesión, resaltó: “En ningún momento sentí que quería para llegar a algún lugar tuve que pagar derecho de piso. Quizás la suerte que tuve fue elegir una profesión que no estaba muy explotada y en un momento en el que se abrió un poco el camino de los que estudiamos meteorología, para ocupar lugares como por ejemplo en el Servicio Meteorológico Nacional, los medios, etc. Fue una coincidencia, una oportunidad, se dio. Yo no empecé a estudiar en la Universidad para llegar a la tele. En la facultad te preparan para ser investigador. Fui jugando, eso se notó, y a la hora de entrar en la tele, un mes antes no había pensado nunca estar en la tele… fue una inconsciencia, solo guiada por las ganas. Eso es una ventaja”.

En relación al por qué de su decisión de dedicarse a la meteorología, explicó Bianco que “el clima influye a todos. Salís y tenés que interactuar con el clima, no te queda otra. En Buenos Aires vos salís a las 6 de la mañana y capaz volvés a las 9 de la noche a tu casa. Entonces tienen que planificar. Cada vez es más confiable el pronóstico. Por más que el chiste sea cómo le erran al otro día quieren que les des el pronóstico de nuevo y que sea preciso. Es una herramienta cada vez más útil, por eso está siendo cada vez más consultado”.

Respecto a su rol como “cazatormentas”, destacó el meteorólogo: “Nos lo tomamos muy distinto como se lo pasa cualquier persona que la sufre. Hay un juego medio raro cuando vamos a buscar un fenómeno meteorológico: pasa que pronosticamos algo que viene que es fuerte, queremos que se dé pero desde un lugar que no afecte a nadie. Nos manejamos así. Con esa premisa. Nunca fuimos con mi compañero ni sensacionalistas, ni exagerados, no vamos a lo amarillo. Tratamos de explicar fenómenos que estaban mal comprendidos, dar un poco de luz a la información y somos cada vez más queridos y respetados. Estamos bien”.

Sobre sus proyecciones, sobre lo que le queda aún pendiente desde su rol, expresó: “Me queda cubrir terremotos, nunca estuvimos en uno, tornados, estuve cerca, estuve en tormentas que originaron tornados pero nunca pude ver uno en vivo. Huracanes sí. Incendios, inundaciones también. Volcanes, también es algo que quisiera estar, cerca de una erupción para poder entenderlo, pero erupciones más explosivas. Estuvimos debajo de columnas de cenizas pero nunca durante el momento de una explosión”.