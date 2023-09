Si entro a mi casa y veo un cuadro torcido, mi primer impulso es a enderezarlo. Cuando me levanto de la cama,… la extiendo. Cuando me visto,… miro en el espejo si estoy razonablemente pulcro y presentable. Y así en todos los ordenes de la vida, porque somos seres estéticos.

Y dado que la belleza es un bien superior las personas gastan sus ahorros y viajan miles de kilómetros para concurrir a lugares bellos: ciudades, museos, parques o espectáculos musicales.

La Naturaleza toda es una disputa por la estética en cualquiera de sus formas. Los animales compiten por las plumas brillantes, los cantos que cautivan o los movimientos gráciles. Y las plantas por las flores más coloridas o los frutos más dulces.

Entonces hermanar la estética con la política no solo es posible sino necesario.

Bien ejercida la política es noble, y hasta debería ser estéticamente bella.

La política sin estética deja de representarnos. Se torna vergonzante y farandulesca.

Pero vamos al grano de esta historia: Habito en una casa linda y prolija, en un vecindario verde y luminoso. La Providencia fue generosa conmigo y me favoreció por sobre la mayoría.

Un día como tantos abro la puerta de entrada y cruzo el rellano. Algo diminuto, casi imperceptible, llama mi atención: una manchita en la pared no mayor a un grano de arroz. La observo de cerca e intuyo que algún caño está perdiendo porque detrás de esa pared está el baño. Decido esperar y ver.

Pasan los días y me acostumbro, ya casi no miro la manchita a pesar de que claramente se va agrandando. Eventualmente la cubro con un cuadro y decido esperar y ver.

A los dos meses la mancha abarca buena parte de la pared y ya sale por los bordes de la cómoda que incorporé para taparla. Pasan otros dos meses y cubre toda la pared y parte del cielorraso. Me alarmo y llamo al plomero, pero como el presupuesto me obligaría a un gran sacrificio nuevamente opto por esperar y ver.

El moho me enferma y dejo de invitar a los amigos porque siento vergüenza. Mi casa -otrora acogedora y bella- ahora es un caos, todo se deteriora por la humedad y el ambiente se torna invivible.

Me decido a actuar. Desconozco si por efecto del moho alucinógeno o por mi incipiente depresión, contrato a una empresa especializada en demoliciones que reduce la casa a escombros en cuestión de horas. Asunto resuelto, no mas problemas con las manchas de humedad!

Pasado el primer momento de euforia, tomo una silla que se salvó de la topadora y me siento a mirar el lote vacío. Ahora no tengo el problema, …pero tampoco tengo la casa. Romper es mas fácil que construir. Lo aprendí de la peor manera.

Nuestra Argentina, bella hasta el hartazgo, dotada hasta la opulencia, rica hasta la injusticia, …pero maltratada, agredida, vejada y humillada necesita ser sanada. Pero no demolida. No hay soluciones fáciles, no hay atajos.

Estamos ante una encrucijada electoral que definirá muchas cosas, …demasiadas y relevantes. El moho alucinógeno y el hartazgo nos obnubila. Estamos dispuestos a vender el alma al diablo por promesas de gratificaciones instantáneas. Incluso a sentarnos sin sentir vergüenza frente al televisor y explicarle a nuestro hijo que ese personaje disruptivo, mal entrazado, vociferante, agresivo y humillante nos representará y nos devolverá la felicidad perdida.

Y lo que es peor, en el combo de claudicaciones estamos dispuestos a inmolar ese bien superior que es la estética. La estética en las formas, la estética en la acción, la estética en el discurso, la estética en el ejemplo.

Nuestro hijo aprende que los problemas se solucionan de esa manera. Que el fin justifica los medios, y que Tarzán existe.

En el año 476 DC cayó el Imperio Romano de Occidente a manos de Odoacro, rey de los hérulos. El Imperio hubo durado 500 años durante los cuales se construyó y embelleció su ciudad capital, Roma, merecidamente llamada “La Ciudad Eterna”

Contrariamente a lo que se piensa, los “bárbaros” intentaron preservarla, y fueron los propios ciudadanos romanos derrotados los que se entregaron sistemáticamente a robar sus obras de arte y a desguazar sus edificios. El desaliento y la desesperanza tienen mucho que ver con la toma de decisiones erróneas.

La Argentina está como la Roma del fin del Imperio. Está invadida desde sus propias entrañas por lo peor de la dirigencia y de la sociedad. Y los ciudadanos de bien, asustados, golpeados y consternados por haber dejado crecer demasiado la mancha en la pared, están dispuestos a tomar medidas extremas. A romper y ver que pasa, aunque en el camino se inmole la estética, la buena política y el sentido común. Y nuestro futuro, me temo.

Mil quinientos años después de su caída, Roma sigue en escombros y añorando su antigua grandeza. Son escombros valiosos, porque la gente paga entradas por verlos,… pero escombros al fin. Romper es mas fácil que construir.

El 22 de Octubre los argentinos votamos. Podremos elegir entre arreglar el caño y empuñar el pincel que embellece, o llamar a la empresa de demoliciones. Optar entre unir nuestros esfuerzos para reparar nuestra casa común, o embarcarnos en una aventura incierta que rápidamente mostrará su inviabilidad y nos devolverá al peor pasado.

Tendremos también oportunidad de mostrar a nuestros hijos la importancia de la estética, de la belleza, de las buenas conductas, de la moral, de las reglas de convivencia y de los valores.

Y recordarles que Tarzán no existe.