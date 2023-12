Todos hemos estudiado, con más o menos convicción, con más, menos o nulo reconocimiento, a la Generación del 37, y la Generación de los 80, bueno es hora de aceptar que hoy nos toca el desafío de ser los artífices de la generación del 23.

¿Tarea fácil? No, todo lo contrario, ya que sería una tarea difícil, si tuviéramos un grupo de hombres que dejaran de lado posturas ideológicas, muchas de ellas vetustas, perimidas, caprichosas, y con amplitud fueran capaces de trazar un camino de reconstrucción basado en realidades, no copiando, sino adaptando políticas económicas, sociales, culturales, que a otros países los hicieron grandes, o por lo menos, en lo que se refiere a Latinoamérica, los hicieron viables, sin esta condición la tarea ya no es difícil sino que se vuelve IMPOSIBLE.

Y cuando hablo de un grupo de hombres, me refiero a los que les toque tomar decisiones, condición necesaria pero no suficiente, ya que además es imprescindible que todos nosotros, los carenciados, los pobres, los acomodados y los ricos dejemos de responder a dirigentes que, en los últimos 70 años, sobre todo en los últimos 40, sólo trabajaron para el crecimiento de su riqueza personal, importándoles un comino que pasaba con sus dirigidos.

Y aquí no hago diferencias de roles, me refiero, con muy escasas y valorables excepciones, a las cámaras de profesionales empezando por la propia, como contador, de comerciantes, de industriales, a los dirigentes sindicales, a los “líderes” de los movimientos sociales, a los jefes de las fuerzas de seguridad, a los representantes de la justicia y por supuesto a los políticos de todas las ideologías y partidos.

Muchos países europeos, tuvieron que levantarse de una guerra que los había dejado como tierra arrasada y con esfuerzo, sentido común, coraje y sobre todo convicción, lograron volver a convertirse en potencias mundiales, en la mayoría de los casos con muchas peores condiciones naturales y de capacidad de sus habitantes que los que tiene nuestra querida Argentina.

Siempre me gusta comparar al país con una familia, es esencial que los padres y abuelos, son los que definen el comportamiento de sus familias, dando el ejemplo, y los jóvenes y los niños, que van creciendo bajo ese paraguas, o crecen, se desarrollan, y forman nuevas familias copiando el buen comportamiento de sus mayores, o por oposición a las malas actitudes de sus progenitores, por un efecto espejo, fundan una nueva generación de compromiso hacia sus descendientes.

Nosotros no copiamos los buenos ejemplos de nuestros mayores, y en general, y lejos de corregir sus malos ejemplos, los desarrollamos generación tras generación, hasta llegar a esta situación del 10 de diciembre de 2023, que marca un enorme desconcierto para quienes aún conservamos cierta esperanza de cambio, y que para muchos otros, más organizados y preparados, a través de años y años de defender posiciones autoritarias y de cerrado fanatismo están preparando la reacción contra un gobierno que aún no asumió.

Los países que hoy lideran el mundo tienen reglas y normas que a través de los años, y ciertamente con prueba y error, han ido mejorando la vida de sus habitantes, ya sea con más trabajo, mejor remunerado, posibilidades de crecimiento personal, desarrollo de empresas grandes, medianas, pequeñas y sobre todo de emprendedores, que gracias a una moneda sana, a la apertura del comercio con todo el mundo, y a la protección de un estado pequeño, que sólo está para controlar y por supuesto para ayudar a quienes por distintas situaciones tardan más tiempo en incorporarse a una economía que les permita tener techo, comida, con la dignidad que da el trabajo y con una educación que nos dé garantía que cada nueva generación va a ser mejor que la anterior.

Tuvimos una dictadura, que impidió la libre elección de nuestros representantes, con distintas capacidades de violencia, hasta llegar a los asesinatos de lesa humanidad, pasando por el horror de las torturas, las violaciones y la apropiación de niños, guerra de Malvinas incluida, una forma de banalizar una bandera nacional que todos hemos aprendido a amar en nuestras escuelas y que por una ambición de los militares de turno, sólo para congraciarse con el pueblo, llevaron a la muerte a cientos de jóvenes, jóvenes no preparados militarmente pero héroes que fueron desconocidos por sus propios jefes, después de la rendición y que aún hoy, muchos de ellos no son reconocidos.

Pero como esa guerra se desarrolló a miles de kilómetros del AMBA, y la mayoría de los muertos eran jóvenes que provenían de las provincias más lejanas a la Ciudad de Buenos Aires, y como el otro enfrentamiento se politizó de tal manera que los que mataban de un lado fueron castigados CON TODA RAZON Y JUSTICIA y los que mataban del otro no sólo fueron indultados, sino que han sido parte de los últimos gobiernos, y esto no significa que los delitos se igualaran, pero TODOS fueron delitos, parece que no sirvió, como en Europa para que la sociedad argentina cambiara su estructura política, económica y social.

Lejos de ello, no sólo se politizaron los años 70, sino que se escribió una nueva historia, en la cual la acción perversa del Estado comenzó un 24 de marzo de 1976, desconociendo que durante el tercer gobierno de Perón se formaron las fuerzas paramilitares, y que el decreto de exterminación de las fuerzas guerrilleras fue anterior al golpe de estado. Recordemos: Perón expulsó de la plaza de mayo a quienes que lejos de bajar las armas, después de haber conseguido el engañoso objetivo de que hubiera elecciones sin proscripciones, las levantaron contra el propio gobierno de Perón.

Pero los derechos humanos no fue lo único que se politizó partidariamente en los últimos decenios, también se politizaron las valientes asociaciones de madres y abuelas de Plaza de Mayo, la imprescindible lucha por los derechos de la mujer, la reconocida y necesaria lucha por la inclusión en general y particularmente con el reconocimiento de la autopercepción sexual. Hasta del lenguaje inclusivo se apropiaron políticamente, lenguaje con el que no estoy de acuerdo, porque muchas veces parece más importante como se habla, que lo que se hace por la inclusión, y por eso no lo uso, pero lo respeto.

También hubo (hay) una apropiación de los pobres, a los que se les ayuda, sólo a través de organizaciones que se autodenominan sociales, pero que son extremadamente políticas y se nutren de dinero que una parte se utiliza para manejar a esa gente, y parte queda para engrosar los bolsillos de los dirigentes, algunos de los cuales estuvieron en ambos lados del mostrador en los últimos tiempos. A los pobres se los ayuda, pero esa ayuda no hace más que generar inflación, que produce cada vez más pobres, a los que también hay que ayudar, generando una espiral profundamente destructiva.

Ni hablar de la lucha contra la delincuencia, porque cada vez es mayor la inseguridad y las autoridades de los últimos años, poco y nada han hecho para reducirla, por el contrario, se ha dejado que el narcotráfico haya invadido nuestro país, corrompiendo las fuerzas de seguridad, la justicia y por supuesto la política, hasta el colmo que en algunos casos la falta de atención del estado hace que los jefes narcos terminen dando seguridad, trabajo, y ayuda a las poblaciones más pobres.

Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí nos hemos dejado traer por los gobiernos que se sucedieron con sus más y sus menos desde 1983, por lo que es necesario que nos pongamos la ropa de nuestros antepasados, los patriotas que, a pesar de no estar de acuerdo, a pesar de las luchas fratricidas, llegaron a formar un país grande, ejemplo de educación en el mundo, un país que atraía a inmigrantes de todas las razas, religiones y nacionalidades.

Que quede claro que la solución no es copiar exactamente lo que hicieron cien años atrás, sino adaptar las ideas de libertad, progreso y apertura al mundo. Es decir, simplemente, lo que HOY un país necesita para crecer, para reducir la pobreza, para eliminar la indigencia. para recuperar el valor de la moneda, para volver a ser ejemplo de educación y de políticas de salud, para terminar con la delincuencia, para exterminar al narcotráfico y de esa manera no sólo evitar la emigración de nuestros jóvenes, sino recuperar a los que ya se fueran.

QUE DIOS NOS AYUDE EN ESTA NUEVA ETAPA

RAUL TORIGGIA

rtor42@yahoo.com.ar

011 4404 5620