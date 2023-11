En medio de una multitud eufórica, Javier Milei, candidato a la presidencia por La Libertad Avanza (LLA), se dirigió hacia las urnas para ejercer su derecho al voto después del mediodía, en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional en la calle Medrano, ubicada en el barrio porteño de Almagro. “Estamos muy tranquilos, hemos hecho todo el esfuerzo que podíamos hacer. Ahora que hablen las urnas”, expresó. El líder del movimiento libertario llegó al centro de votación después de las 12:30, acompañado de su hermana Karina y rodeado por un importante despliegue de seguridad. A su llegada, militantes y seguidores que se habían congregado en las proximidades rodearon el vehículo negro en el que se desplazaba.

En diálogo con la prensa, Milei aseguró que el mecanismo de fiscalización planificado por su espacio “está funcionando bien” y agregó: “Esperemos que mañana haya más esperanza y no tanta continuidad de decadencia, esperemos que los números sean tan claros para que hoy a la noche tengamos un presidente electo”. Por la noche, el candidato liberal esperará los resultados del balotaje en el Hotel Libertador, ubicado en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. “Estamos muy satisfechos, hicimos un enorme trabajo pese a la campaña del miedo y a toda la campaña sucia que nos han hecho”, dijo tras emitir un sufragio en la mesa 2228 de la UTN. En tanto, al ser consultado sobre los rumores que vincularon a Horacio Rodríguez Larreta como el posible ministro de Economía de su contrincante, Milei expresó: “Eso no es un problema mío. No tiene relación con mi fuerza”. El jueves pasado, el candidato libertario encabezó su último acto masivo antes de enfrentarse a Sergio Massa en el balotaje para decidir quién será el próximo presidente de la Nación. El evento tuvo lugar en el centro de la capital de la provincia de Córdoba, y contó con la presencia de Patricia Bullrich, su ex adversaria de Juntos por el Cambio.