¿Cómo y qué deberías emprender si estás en Argentina?

Partiendo desde la base, hoy en día es mejor tener un negocio digital que un negocio físico, pero para quién a pesar de saber eso, quiere emprender algo con lo cual esclavizarse y forrarse de guita en negocios los cuales podes hacer elusión fiscal a lo pavote, acá te dejo unos cuantos.

1) Tener una cueva de divisas físicas, USD/EUR/CHF/etcétera.

2) Fábrica de papel.

3) Fábrica de clavos.

4) Fábrica de concreto.

5) Corralón.

6) Parques industriales/ construir los galpones y así.

7) Puertos marítimos y centro de reabilitación.

Básicamente todos estos negocios se pueden hacer con una S.R.L., empresa la cual es el equivalente a una L.L.C. en USA y con esta podes gastar a lo pavo haciendo esto: Abrís una S.A., o una Corp, la cual sea una empresa dedicada en la tercerización de servicios, los cuales tal vez sales US$ 200 y la S.A./Corp, pasa una cotización por US$ 3.000, te gastas desde la S.A./Corp, los US$ 200 para proveerle a tu S.R.L./L.L.C. el determinado servicio y esos otros US$ 2.800 los podes invertir, obviamente siempre fíjate de tener una estrategia con la cual puedas no tributar por tus inversiones.