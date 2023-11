Diego Bossio, expresó su respaldo a Sergio Massa, destacando su confianza en la capacidad del líder político para ejercer el poder con absoluta libertad y respaldo popular, al tiempo que resaltó la importancia de la apertura y convocatoria a los mejores de todos los espacios políticos para enfrentar los desafíos que atraviesa el país. En una entrevista con Paulino Rodrigues en La Nación +, Bossio señaló la necesidad de grandes cambios y transformaciones, así como la importancia de una agenda que promueva el equilibrio fiscal, la acumulación de reservas y el respeto por las instituciones. Asimismo, manifestó su confianza en una Argentina orientada hacia el progreso y la construcción, evitando la destrucción.

La decisión

Diego Bossio, ex candidato de Juan Schiaretti en la ciudad de Buenos Aires y jefe de campaña del cordobés, decidió sumar su apoyo a Sergio Massa esta vez, sin esperar la definición del ex gobernador de Córdoba. La relación entre Bossio y Massa tiene una larga trayectoria, pues ambos se conocen desde hace muchos años, e incluso compartían oficinas en el histórico edificio de calle Libertador hasta hace pocos años. Sin embargo, en el último tiempo, la relación política entre ambos no estaba en su mejor momento. Massa se había alejado, sin muchas explicaciones, del grupo que había fundado junto a Schiaretti, Urtubey, Randazzo y Bossio. Al mismo tiempo, se unió a Cristina y Máximo Kirchner, quienes vetaron cualquier posibilidad de que Bossio ocupara un cargo a nivel nacional. Sin embargo, el fenómeno Milei y el riesgo institucional que se avizora detrás de su figura, han llevado a que esas diferencias, por el momento, pasen a un segundo plano. Primero, Urtubey, luego Randazzo y finalmente Bossio decidieron apoyar al líder de Tigre. Schiaretti, por su parte, aún no puede perdonarle la traición y su elección de alianza con el kirchnerismo y la Cámpora.

Los argumentos

El ex diputado, Diego Bossio, expresó su posición crítica respecto a la propuesta de dolarización de la economía presentada por el economista Javier Milei. En sus declaraciones, Bossio manifestó su preocupación por la viabilidad de esta medida, señalando que varios economistas de diferentes corrientes políticas consideran que dolarizar la economía representaría un retroceso significativo para la Argentina, al no estar alineado con su estructura productiva. Asimismo, Bossio hizo referencia a la experiencia previa de la convertibilidad, indicando que, si bien tuvo un desempeño inicial positivo, finalizó generando consecuencias perjudiciales, como altas tasas de desempleo y dificultades para el entramado productivo del país. En relación al debate televisivo entre Milei y otros candidatos, Bossio destacó la preparación estratégica de uno de los participantes y criticó la postura del economista, a quien percibió como ajeno a los mecanismos estatales, las relaciones internacionales y proponente de planteos infantiles e ideologizados. En conclusión, Bossio expresó su opinión de que la propuesta de Milei no resulta conveniente para Argentina.