En unos días, Argentina deberá tomar una decisión importante que determinará el vector de su desarrollo para los próximos años. Espero que, independientemente de quién sea el próximo presidente del país, las relaciones ruso-argentinas sigan desarrollándose en el espíritu de amistad y de asociación estratégica integral. Nuestra interacción deberá recibir un nuevo impulso después de la incorporación de Buenos Aires a los BRICS. Creo que ahora sería oportuno recordar lo que se oculta detrás de esta abreviatura.

Los BRICS son una asociación interestatal informal de Brasil, Rusia, India, China y la República de Sudáfrica, que existe en esta composición desde 2011. Ya que no es una organización con un estatuto legalmente vinculante, el "quinteto" no tiene órganos permanentes ni su propio presupuesto. Todos sus miembros son participantes influyentes en estructuras internacionales relevantes como la ONU, el G20, la OMC, el Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 77, así como en mecanismos regionales (La Comunidad de Estados Independientes, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Comunidad Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el Mercado Común del Sur, Unión Africana, etc.).

Con el tiempo, los BRICS se han convertido en un foro de cooperación multidisciplinaria, basado en tres pilares clave: política y seguridad, economía y finanzas, cultura y vínculos humanitarios. Nuestras relaciones se basan en los principios de igualdad, respeto mutuo, receptividad, pragmatismo y solidaridad. Las actividades se llevan a cabo tanto a través de la interacción del poder ejecutivo como entre los parlamentos, los círculos empresariales, científicos y académicos y la sociedad civil.

No existe una sintonía absoluta sobre todos los temas entre los países de la agrupación, pero a pesar de esto esta sigue siendo una plataforma para promover la colaboración no confrontativa en torno a intereses comunes. Sin oponerse a nadie, los BRICS están dispuestos a construir vínculos mutuamente beneficiosos con todos los actores de las relaciones internacionales. Es esta actitud la que atrae a la mayoría mundial. Una clara prueba de esto fue la Cumbre en Johannesburgo que tuvo lugar del 22 al 24 de agosto de este año, a la que asistieron líderes de más de 60 países del Sur Global. Durante aquel encuentro se tomó la decisión histórica de ampliar el “quinteto” invitando a Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía a partir del 1 de enero de 2024. Unos 20 países más aspiran a seguir sus pasos.

La creciente influencia de los BRICS demuestra el potencial de los miembros de la agrupación, los que son capaces de formular la agenda global. Su aporte al PIB mundial en paridad de poder adquisitivo supera con creces el del G7 (51,3 vs 44 billones de dólares según los datos del Banco Mundial a finales de 2022). Después de la incorporación de los seis nuevos miembros, la contribución de los BRICS a la economía mundial aumentará al 37% (hoy representa el 46% de la población del planeta y casi un tercio de su territorio, el 25% de las exportaciones globales, el 43% de la producción de petróleo).

La presidencia de los BRICS la ejerce uno de los estados miembros durante el año calendario de forma rotatoria. Todas las decisiones se toman por consenso. Anualmente se celebran más de un centenar de reuniones en diversos formatos. Las actividades están coordinadas por el instituto de Sherpas/Sous-Sherpas nacionales.

Estrategia de Asociación Económica de los BRICS hasta 2025

En el contexto geopolítico actual, es de particular importancia fortalecer el eje económico en el marco de la asociación. Quiero destacar, en particular, la implementación de la Estrategia de Asociación Económica de los BRICS hasta 2025, adoptada en 2020, y del Plan de Acción para la Cooperación Innovadora para 2021-2024. Se aproximan posiciones para reformar las instituciones financieras internacionales, incluidos el Banco Mundial y el FMI, con el fin de aumentar el papel de los países en desarrollo. En la agenda están los temas relacionados con la transformación del sistema de pagos internacionales y ampliación del uso de las monedas nacionales en el comercio recíproco, así como la promoción de la cooperación interbancaria. Se han marcado objetivos estratégicos de aumentar la contribución de las monedas nacionales a las operaciones del Nuevo Banco de Desarrollo y otorgar al Acuerdo de Reservas de Contingencia de los BRICS la autoridad para utilizar monedas distintas del dólar estadounidense.

Entre las áreas de intervención prometedoras se encuentran la economía digital, la agricultura, el transporte, la medicina nuclear, la exploración espacial pacífica y otros ejes. Se presta cada vez más atención a las cuestiones de seguridad energética, ciencia e innovación. El Instituto de Redes del Futuro promueve, Interalia, tecnologías para la transmisión sin contacto de grandes volúmenes de datos. La cooperación dentro de la Red de Universidades de los Países BRICS se está ampliando.

Lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico

Se está llevando a cabo el trabajo conjunto en el área de los desafíos y amenazas globales. Los miembros de la asociación están dispuestos a aumentar la cooperación en la lucha contra el terrorismo internacional, el crimen organizado transnacional, la producción y el tráfico de drogas ilegales. Teniendo en cuenta el rápido desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, los BRICS tendrán que acordar soluciones para combatir el crimen en el espacio virtual.

Estoy seguro de que todas estas áreas son de interés para Argentina, que tiene un sólido potencial económico, científico, tecnológico e industrial.

El año que viene Rusia ejercerá la presidencia del BRICS. Estaremos encantados de ver a Argentina en calidad de un participante pleno de la agrupación y daremos una cordial bienvenida a sus mandatarios en la próxima cumbre a celebrarse en Kazán en octubre de 2024. Esperamos que juntos sigamos actuando como una especie de portavoz del mundo en desarrollo, defendamos los intereses de la mayoría global con mentalidad constructiva y hagamos una contribución significativa al desarrollo de un modelo de orden mundial más equitativo y representativo.

Por DMITRY FEOKTISTOV (Embajador de Rusia)