"Se escribe macrismo, se pronuncia ignorancia y opereta"

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró este miércoles que "el proceso de compra en el Estado es absolutamente transparente" y calificó de "ignorante que gobernaría googleando precios de referencia" a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.La funcionaria salió así al cruce de las declaraciones de Bullrich, quien este martes señaló al Ministerio de Desarrollo Social por haber realizado un supuesto "acto de corrupción" al adquirir frazadas de "hasta 177% mas caras que en el mercado" a través de un proceso de licitación pública."No quisiera ver a la Administración Pública Nacional en manos de una ignorante que gobernaría googleando precios de referencia", publicó Tolosa Paz en su cuenta de la red social X (ex Twitter).En ese mensaje, la funcionaria calificó de "lamentable y preocupante" la acusación de Bullrich porque "desconoce que el proceso de compra en el Estado es absolutamente transparente y público", y resaltó que la exministra de Seguridad macrista "desprecia el rol del Estado". "Las necesidades que Patricia Bullrich desconoce: el frío, las consecuencias de las inundaciones e incendios y tantas otras eventualidades. El Estado que ella ignora y deplora se prepara para responder cuando es necesario. Ella seguro dejaría que el tema lo resuelva el mercado", sostuvo Tolosa Paz.En ese sentido, la funcionaria pidió "tomar conciencia del riesgo que significa dejar el país en manos de estos dirigentes" que "no sólo van a dejar de comprar frazadas" sino que van a "vaciar el Estado en su rol de asistencia y protección social".El descargo de la ministra de Desarrollo Social se conoció luego de que Bullrich compartiera en Twitter un artículo periodístico titulado "Tolosa Paz gastó $1069 millones en frazadas que llegarán en primavera y las pagó hasta 177% más caras que en el mercado", publicado ayer en La Nación.

"El kirchnerismo no descansa: todos los días se descubre un nuevo acto de corrupción del peor gobierno de la historia. No tienen cara ni vergüenza. Conmigo esto se acaba: en mi gobierno todas las compras y la información pública van a ser hechas de forma transparente y los ciudadanos accederán libremente a esos datos", tuiteó la candidata presidencial de JxC.Este martes, la cartera de Desarrollo Social emitió un comunicado con los detalles del proceso de compra de las frazadas, que fueron adquiridas "por debajo del precio testigo" a través de un proceso de licitación pública y que son entregadas "durante todo el año" a las provincias "afectadas por distintas situaciones climáticas"."El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación adjudicó la compra de frazadas por debajo del precio testigo de Sindicatura General de la Nación (Sigen) luego de haber celebrado un procedimiento de licitación pública, transparente, concurrente y difundido por los canales exigidos por las normas en vigencia. Son cuatro tipos de frazadas de una plaza y de dos plazas, de dos calidades distintas para emergencias y para asistencia", señalaron en ese comunicado.

Además de precisar la cantidad de unidades, los montos y las empresas involucradas en la compra, señalaron que "en cuanto a la época del año, las frazadas se tienen que adquirir en función de la demanda que tiene el Ministerio en las distintas situaciones de vulnerabilidad"."En la Argentina hay una amplitud térmica muy importante, en la Patagonia el frío está presente en la mayoría de los meses de año, y en toda la región del norte cordillerano, la amplitud térmica es tal que incluso en verano hace frío de noche. Los mayores requerimientos son como respuesta a los fenómenos climáticos de inundaciones pero también ante incendios que se desarrollan en el territorio nacional", indicaron. TELAM