"Sin derechas ni fascismos", resaltaron en cierre de Encuentro de Mujeres y diversidades

Miles personas se alzaron contra el avance de la ultraderecha en las conclusiones del 36° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexual y No Binaries, quienes además eligieron como próxima sede de este evento inédito en el mundo a la provincia de Jujuy en apoyo a los reclamos del pueblo jujeño, mientras infancias subieron al escenario y pidieron “que no haya armas en todo el mundo”.

“Queremos un 2024 sin derechas, sin fascismos y en las calles siempre”, dijeron arriba del escenario quienes propusieron como próxima sede a la provincia de Jujuy, un mensaje que se replicó en gran parte de las conclusiones de los 112 talleres que se llevaron adelante a lo largo de dos días en esta ciudad rionegrina.

El acto de cierre contó con momentos cargados de emoción durante la lectura de las conclusiones de los talleres, como cuando infancias y adolescencias subieron al escenario a contar lo que hablaron en los espacios de debate en los que participaron.

“Que no usen armas en todo el mundo, excepto en apocalipsis zombis”, dijeron las doce infancias que hablaron y participaron del taller “Niñeces libres”, mientras pidieron que “los adultos no hagan ni digan cosas que no deben” y que “haya vacantes en las escuelas”.

Las adolescencias que pasaron al frente reclamaron por un “Ministerio de Niños, Adolescentes y Jóvenes” ya que, enfatizaron: “Estamos en alerta roja”.

También consideraron que la Educación Sexual Integral (ESI) es “de vital importancia desde temprana edad”, exigieron de las personas adultas no hablen por ellas y consideraron “fundamentales” los centros de estudiantes de las escuelas para poder debatir política.

Desde diferentes talleres el grito se alzó contra el avance de las derechas, en el marco de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo domingo en el país.

“Necesitamos parar el avance de la derecha y ultraderecha, encabezadas por Javier Milei y Patricia Bullrich, que tienen figuras totalmente contrarias a nuestro movimiento”, sostuvieron desde el taller sobre partidos políticos.

Participantes del taller sobre genocidio indígena repudiaron los dichos de la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, por su celebración al "Día de la Hispanidad", calificando "de epopeya al genocidio indígena"; mientras adolescencias se alzaron contra los "vouchers educativos" y subrayaron: "A 40 años de la democracia decimos son 30.400", en relación a las personas desaparecidas por la última dictadura en el país.