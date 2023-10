El presidente Alberto Fernández presentó una denuncia por "intimidación pública" contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y el legislador Ramiro Marra.

El mandatario argumentó que las persistentes declaraciones desacreditando la moneda nacional generaron temor en la ciudadanía y provocaron una corrida bancaria en los últimos días.

En su denuncia, Fernández señaló que como consecuencia de las declaraciones públicas de Milei y Marra, el valor del dólar en el mercado paralelo aumentó rápidamente.

El candidato de LLA había recomendado no ahorrar en pesos, argumentando que la moneda emitida por los políticos argentinos no tiene valor. Por su parte, Marra publicó en sus redes sociales que no se debería ahorrar en pesos.

La denuncia del presidente se basa en el artículo 211 del Código Penal, que define el delito de intimidación pública y establece penas de prisión de 2 a 6 años.

La presentación fue realizada ante el juzgado federal de María Servini.

Estos acontecimientos llevaron al ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, a posponer una gira por la región cuyana y la Patagonia para hacer frente a la situación del mercado cambiario.

El Gobierno busca controlar los movimientos del dólar ilegal y tomar medidas para consolidar el sistema de reservas.

En las próximas horas se espera que el ministro Massa anuncie medidas para fortalecer el sistema de reservas y asegurar la estabilidad financiera para el próximo presidente, sea él mismo o alguien más.