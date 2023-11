El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, expresó su opinión sobre la posibilidad de que el mandatario cordobés, Juan Schiaretti, vote por el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje que se llevará a cabo el próximo domingo. Urtubey señaló que "sinceramente" no se imagina a Schiaretti respaldando a Milei en la definición presidencial, ya que considera que el cordobés es un "hombre de trayectoria" en el peronismo y sería un buen aporte para el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente peronista cuestionó la neutralidad que Schiaretti mantiene hasta ahora, afirmando que en un contexto en el que se discuten dos modelos de país tan drásticos, no hay lugar para antipatías o simpatías personales. Además, Urtubey reveló que en la primera vuelta electoral votó por el gobernador de Córdoba, pero afirmó que no tiene "vocación de ocupar cargos" en un eventual gobierno de Massa, manifestando su disposición a colaborar en la construcción del proyecto. Finalmente, Urtubey respaldó el "llamado a la unidad nacional" planteado por Massa durante la campaña electoral, destacando que es la única manera de sostener las normas de convivencia ciudadana. Asimismo, el exgobernador salteño elogió las capacidades de Massa para gobernar el país, subrayando la importancia de contar con un líder que pueda desempeñar eficazmente el rol presidencial. Esta es la versión editada del artículo en HTML: ```html

