Andrés Calamaro abandona su presentación en Bogotá por "la altura" de la ciudad

Andrés Calamaro anunció que no pudo terminar su presentación durante el Festival Cordillera en Bogotá debido a las alturas de la ciudad. El reconocido cantante argentino se retiró aproximadamente 25 minutos antes de lo previsto, dejando al público sorprendido y desconcertado.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Calamaro ofreció disculpas y atribuyó su salida anticipada a las altitudes de Bogotá, que según él, nunca antes le habían afectado de esa manera. Agradeció el cariño que recibe en la ciudad y expresó su deseo de poder regresar o dar lo mejor de sí en futuras presentaciones.

La decisión de Calamaro generó murmullos y molestia entre los asistentes al festival, quienes no entendían por qué el cantante no regresó al escenario a pesar de los llamados del público. Los seguidores coreaban su nombre, pero no obtuvieron respuesta.

El Festival Cordillera 2023 se llevó a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en una ciudad conocida por ser una de las más altas del mundo. Bogotá se encuentra a una altura promedio de 2.625 metros sobre el nivel del mar, siendo superada en altura únicamente por La Paz y Quito.