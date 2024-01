Una familia en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, vivió una experiencia angustiante cuando fueron asaltados por cuatro delincuentes armados en la puerta de su propia casa. El objetivo del robo fue el auto de la familia, que tenía una bebé atada en un asiento de seguridad en su interior.

El incidente ocurrió cuando la familia llegaba a su hogar y fue sorprendida por los delincuentes. Los gritos de la mujer recién asaltada llamaron la atención de los criminales, quienes avanzaron unos metros y abrieron la puerta del auto para arrojar al suelo la butaca con la bebé antes de escapar con el vehículo.

Afortunadamente, la bebé no sufrió heridas en este traumático episodio, pero la madre quedó profundamente conmocionada por lo sucedido. Lorena, la víctima del robo, relató la experiencia a radio Continental y expresó su alivio de que su hija estuviera a salvo: "Lo que viví fue de terror estaba dentro del auto mi bebé. Cuando los delincuentes me la bajaron, me volvió el alma al cuerpo. Fueron momentos de terror".

Los vecinos de la zona, conscientes de la creciente inseguridad, habían instalado recientemente cámaras de seguridad que capturaron los detalles de este dramático asalto. Las autoridades locales están llevando a cabo una investigación para identificar y detener a los responsables de este acto delictivo. La comunidad espera que se haga justicia y que se refuerce la seguridad en la zona para prevenir futuros incidentes similares.