El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha alcanzado un valor histórico de US$ 76.000 millones durante la actual gestión, representando un incremento del 117% desde 2019 hasta 2023. Esta información fue comunicada por la Anses, resaltando que también se ha aumentado el financiamiento de proyectos productivos y se ha priorizado la inversión en pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, se ha relanzado el programa de Créditos Anses para jubilados y pensionados, superando niveles récords y convirtiéndose en el mayor otorgador de créditos personales del sistema, con una recuperación del 100%.

En contraste, la Anses señaló que durante el período del gobierno anterior (2015-2019), el valor del FGS se redujo casi a la mitad, pasando de US$ 66.000 millones en noviembre de 2015 a US$ 35.000 millones en el mismo mes de 2019, lo que implicó una pérdida del 47%. Es importante destacar que la valuación del Fondo se realiza al tipo de cambio oficial mayorista, aunque el organismo también destacó que se ha observado un incremento en los tipos de cambio financieros. En cuanto a las inversiones, el valor de las acciones del FGS ha experimentado un aumento significativo, pasando de US$ 3.700 millones a fines de noviembre de 2019 a US$ 13.100 millones en el mismo período de 2023, lo que representa un incremento del 254% durante la actual gestión.

En noviembre de 2015, la participación de proyectos productivos en el total del FGS alcanzó su punto más alto, llegando al 12,9%. Sin embargo, al finalizar 2019, esta cifra había disminuido considerablemente, alcanzando el 3,8%. A partir de junio de 2021, esta participación ha mostrado una recuperación, llegando al 4,8% en la actualidad, superando el registro del gobierno anterior. En resumen, la gestión actual de Anses ha logrado la mejor valuación de la historia del Fondo de inversión, así como una importante recuperación en los proyectos productivos, lo que ha impulsado el empleo y garantizado un eficaz funcionamiento del Fondo de respaldo del sistema previsional argentino.