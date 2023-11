La publicación del aviso de venta de una camioneta de la policía bonaerense en el Marketplace se viralizó en redes sociales. La inusual oferta despertó una mezcla de sorpresa e indignación, ya que el portal de “clasificados” de Facebook, muy utilizado porque no cobra comisiones, es también conocido por ser portal de ofrecimiento de objetos robados e ilegales o de estafas en las que más de un usuario terminó siendo asaltado e, incluso, asesinado. La publicación en cuestión consiste en la oferta de una camioneta Ford Ranger de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dominio AD433HF, ploteada, blindada y con sirena puesta en venta a seis millones de pesos en San Justo, partido de La Matanza. “Fuera de servicio, 100% legal, con papeles. Sirenas a andar, sin ningún problema específico”, dice la publicación de un usuario llamado José Álvarez, con cuenta abierta este año

Voceros del Ministerio de Seguridad bonaerense afirmaron que se está investigando el caso en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de La Matanza con dos hipótesis: una estafa o “alguien que no tenía nada mejor que hacer”, es decir una persona “curiosa de ver reacciones en redes y cómo se viralizaba”. Aseguraron que el rodado está fuera de servicio en un depósito judicial en Balcarce, no está a la venta, ni extraviado, ni en manos de un civil. “Está en poder de la policía. Es un móvil viejísimo”, aseguraron. “El hecho de falsificar un símbolo policial, falsificarlo en sí mismo, representa un delito, como en el caso de una persona que viste de policía, pero no lo es. En este caso, no sería nada grave, nadie cayó en la estafa. A nosotros nos hizo reír”, afirmaron desde el Ministerio.

La camioneta en cuestión data de la gestión de María Eugenia Vidal. Según fuentes cercanas a quien fue su ministro de seguridad, Cristian Ritondo, “la Policía de Buenos Aires tiene casi 10.000 vehículos, Hay un historial de cada uno, número de chasis, motor y patente. No es legal venderlas, ni siquiera van a remate porque están blindadas. Se dan de baja y van a chatarra”. También demostraron, desde la cercanía del actual diputado nacional por Juntos por el Cambio, que la camioneta sería rodado 4x2, adquirida en 2018 y en septiembre de 2019 fue trasladada a la Estación de Policía Comunal del partido de Balcarce; en la foto de la publicación “se puede observar claramente la base del monumento ubicado sobre el bulevar en la intersección de la Avenida Del Valle y Calle 16″.

Resulta llamativo el precio de publicación de seis millones de pesos, ya que, según la Cámara de Comercio Automotor, sería una camioneta valuada en aproximadamente 12,4 millones de pesos y en Mercado Libre hay varias publicaciones a la venta del modelo de esas características hasta tres veces más cara que el valor de publicación de Álvarez. Los precios por debajo del valor de mercado son generalmente indicador de fraude. “De todos los vehículos que entregamos tenemos, uno por uno, los datos del rodado, a quien se lo dimos y la orden de compra. Después de que nos fuimos, qué hicieron o qué no hacen, no tenemos idea. Ese vehículo no puede estar en manos de un particular”, afirmaron allegados a Ritondo.