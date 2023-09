Al menos cuatro miembros del Ejército Argentino murieron y dieciocho sufrieron heridas de diversa gravedad este jueves, cuando un camión del Regimiento de Caballería de Montaña IV volcó y cayó a un precipicio de unos quince metros a la vera de la Ruta Provincial 62, camino al Lago Lolog, a seis kilómetros de la ciudad neuquina de San Martín de los Andes.Un comunicado oficial del Ejército Argentino informó que se produjeron cuatro muertos y dieciocho heridos, nueve de los cuales fueron trasladados al Hospital Ramón Carrillo y los restantes a la Clínica Chapelco, ambos centros de salud en la localidad de San Martín de los Andes.Del Hospital Carrillo, uno de los heridos fue externado a la brevedad, afirmaron fuentes de prensa del centro asistencial.El comunicado del Ejército explicó que "en el día de la fecha, durante el repliegue hacia el cuartel del personal del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 que se encontraba realizando una actividad de adiestramiento operacional en proximidades del Lago Lolog, el vehículo en que eran transportados se desbarrancó cuando circulaba sobre la ruta Provincial 62".Y agregó que "se está tomando contacto con los familiares de las víctimas a los fines de transmitir la lamentable noticia. Conforme se disponga de más información, será difundida a la brevedad.

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, lamentó el "accidente en el que fallecieron y resultaron heridos integrantes del Ejercito Argentino" en San Martín de los Andes y expresó "condolencias a sus seres queridos y camaradas"."Lamento profundamente el accidente en el que fallecieron y resultaron heridos integrantes del Ejercito Argentino pertenecientes al Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 de San Martín de los Andes", afirmó Massa en su cuenta de X y expresó "nuestras condolencias a sus seres queridos y camaradas".

En tanto, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, también expresó su pesar por el fallecimiento de al menos cuatro miembros del Ejército Argentino."Lamento profundamente el accidente ocurrido hoy en San Martín de los Andes, en el que fallecieron y resultaron heridos integrantes del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña IV", expresó Taiana en la red social X (exTwitter).En el mismo mensaje envió "condolencias a sus seres queridos y camaradas" y compartió el mensaje difundido en esa red social por la cuenta oficial del Ejército Argentino, en la que se informó "con pesar que a causa de un accidente fallecieron y resultaron heridos integrantes del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 de San Martín De Los Andes"."Se investigan las causas del siniestro", aseguraron en ese mensaje desde el Ejército y manifestaron su acompañamiento "a sus seres queridos y camaradas en este momento".Por su parte, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPFN) informó sobre el inicio de una investigación para determinar las circunstancias del siniestro vial a cargo de la fiscal Inés Gerez, que solicitó a la Policía provincial la realización de una pericia accidentológica para determinar la dinámica del desbarrancamiento y la posible existencia de una falla mecánica en el rodado.Además, que en las próximas horas se intentará entrevistar a las personas sobrevivientes para obtener información sobre el hecho.De acuerdo a la información provisoria que recolectó el Ministerio Público Fiscal en conjunto con la Policía provincial, el hecho ocurrió alrededor de las 14.50 cuando un Mercedez Benz 1518 del Ejército Argentino, volcó sobre la Ruta Provincial 62, camino al lago Lolog, a la altura del kilómetro 9. En el camión viajaban 22 soldados (varones y mujeres), que regresaban de realizar ejercicios militares."Hay cuatro soldados fallecidos (tres varones y una mujer); nueve internados en estado crítico; y nueve internados en estado estable", explicó la fiscal del caso. "Las identidades de las personas fallecidas por el momento no las vamos a informar, porque estamos avisándoles a los familiares y brindándoles contención con la colaboración de distintos ámbitos estatales", agregó.Cristian Sáez, comisario mayor y director de Seguridad de Junín de los Andes, explicó a Télam -en diálogo telefónico- que el camión Mercedes Benz "estaba volviendo de Lolog" y afirmó que "en un sector de curva y contracurva chocó contra el guardarrail y cayó por causas que se intentan establecer. No sabemos si fue por causas mecánicas o humanas", destacó.El gobernador neuquino Omar Gutiérrez, se pronunció en la red social X: "Lamento profundamente la tragedia sufrida en el siniestro vial protagonizado por un camión del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4, Escuadrón Montado B, del Ejército. Abrazo con dolor a familiares, amigos e integrantes de la fuerza", escribió el mandatario provincial.En tanto, el intendente de San Martín de Los Andes, Carlos Saloniti, publicó también en X (ex Twitter): "En un día de profundo dolor para la comunidad de nuestra ciudad, quiero expresar mi acompañamiento, respeto y solidaridad a todas las familias que integran el Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 4, y decretar duelo municipal por las víctimas fatales de esta tragedia".En el lugar trabajaban hasta esta tarde, seis ambulancias del Municipio y del Hospital Ramón Carrillo, junto a personal del Ejército Argentino, brigadas de Parques Nacionales y de la Dirección de Tránsito de la Policía neuquina.En declaraciones a radio LU 19, Sebastián Torcivia, de Defensa Civil de San Martín de los Andes, aseveró que el camión del Ejército volvía de una maniobra en el Puesto Los Bayos, y en una curva bastante pronunciada el camión siguió de largo.Torcivia agregó que el camión cayó al lado de una vivienda que está en el lugar, y que sus habitantes ellos llamaron a los bomberos con lo que se activó el sistema de emergencia y se inició el rescate de las víctimas y traslados de los heridos.