Desenmascarando las Fantasías de la Libertad: Una Mirada Crítica al Plan Económico de Milei y su Misteriosa Protección

Hola queridísimos lectores. Hoy les voy a explicar por qué las ideas de la libertad son fantasías inaplicables en la realidad.

Primero empecemos desde el lado económico y tecnológico. Javier Milei plantea su dolarización y pago de deudas con una base estructural, la cual sen los 250 mil millones de USD que se estima, hay en cash/líquidos fuera del sistema financiero. Cuando vos dolarizas, técnicamente no estás obligando a nadie para depositar sus dólares en el banco, lo que en realidad si te obliga es haciendo una reforma, en la cual el sistema bancario donde se hacen millones de transferencias bancarias en pesos/ARS todos los días, se dolariza y en este caso, vos NO estás dolarizando el sistema actual, sino que estas eliminando el mismo, e integrando el sistema bancario gringo/estadounidense, el cual si podrá obligarte a ejecutar depósitos, ya que están buscando digitalizar toda su economía (el FED, banco central de Gringolandia/USA) y esto hace que aquel que factura la mitad en negro y la otra en blanco, necesite utilizar un sistema yankee para continuar con su operatividad. Y eso genera ciertos conflictos, ya que al tener deudas con el FMI y estar dolarizados, el mismo puede saldarse su deuda automáticamente, al igual que lo hace un banco normal, con el cual tenés la de crédito vencida y al recibir una transferencia en la de débito, el saldo te lo chupa el banco para saldarse la deuda. Esto mismo, aunque pueda parecer raro, o demasiado capitalista, en la realidad es así y si vos me tenés a Javito cuerdito querido, en el poder, toqueteando las leyes, el mismo puede hacer ilegal resistirse a no depositar los USD, con el pretexto de -es por el bien común-, pero la posta surge cuando dejas de ver sólo la política nacional y empezas a instruirte geopolíticamente, ya que allí entendés que los políticos corruptos de USA, se imprimieron 10 trillones de USD ( 1 trillón = un millón de millones), los cuales no tienen el mismo poder adquisitivo, gracias a el excedente bestial de dólares flotantes que dejaron tirados en el sistema y es exactamente por eso, además de por otras cosas más, que buscan extraer esa liquidez del mismo, para así no solo contrarrestar la inflación del 37% que están teniendo, sino que al volver más escasos/raros a los USD, de facto su valor y poder adquisitivo aumenta, algo que beneficia a quien posee 10 trillones de USD.

Después traigamos a tierra el dato que, en una nota anterior, ya lancé, en la cual conté que el inversor de la campaña de Javito, fue y es el fondo de inversión británico llamado Atlass. Esto nos permite entender por donde viene la mano. ¿Vos te pensas que JXC y el Kirchnerísmo, no tienen la guita suficiente como para pagarle a Meta, a Alphabet y a ByteDance a cambio de censurar la campaña de Milei? Si es así, sos muy ingenu@ querid@ amig@ mi@. Es evidente que alguien muy rico y poderoso protege a Javito. Y lógicamente alguien con tanto dinero y poder como para sobrarle esos billones con los cuales podrías proteger a Milei, es alguien que se puede ver muy beneficiado si el poder adquisitivo del USD, aumenta brutamente y quien también puede elegir quien, donde, cuando y porqué gobierna, en países como el nuestro, por ejemplo.

Entonces resumiendo y concluyendo mi perspectiva, si gana Milei, nos van a hacer un corralito nivel dios y si ganan los otros, esto va a estar muy cerca de CUBA, pero jamás lo llegará a ser.

Espero que un empresario como yó, quien posee un fondo de inversión, una consultora en elusión fiscal internacional, una empresa de tecnología y otros diversos negocios, pueda ampliarles su visión y aportarles valor, informándoles acerca de todo lo que sé, e intuyo, con la misma intuición que me permitió acumular muchísima riqueza a mi temprana edad, comprando barato y vendiendo caro, además de anticipar negocios con abundante potencial y exprimirlos cual dentífrico.

Atentamente, Mr. Santiago R.M.