El ministro de Economía, Sergio Massa, hizo declaraciones sobre el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. En su intervención, Massa señaló que ha estado planteando desde hace 11 años que este impuesto no es razonable, ya que grava los salarios de los trabajadores por una tarea que realizan. Consideró como un avance importante la media sanción que se ha dado para aumentar el mínimo no imponible y expresó la intención de establecerlo de manera permanente.

Massa mencionó que esta situación se ha venido generando desde la época de la tablita de Machinea, refiriéndose a José Luís Machinea, ex-ministro de Economía. Además, destacó que se ha eliminado por decreto el pago del impuesto a las Ganancias para salarios de hasta 1.770.000 pesos mensuales y que se busca evitar que los trabajadores tengan que pagarlo por horas extras, viáticos o guardias, como es el caso de los médicos.

El ministro cuestionó las críticas de la oposición y se preguntó por qué algo que antes era considerado bueno ahora es malo. Consideró que esto es parte de una lógica antigua de generar miedos y que es necesario dejarla atrás.

En cuanto a los problemas económicos que enfrenta el país, Massa mencionó dos aspectos importantes. Por un lado, la deuda monumental que el gobierno anterior contrajo con el FMI, lo cual representa un condicionamiento complejo. Por otro lado, los efectos de la peor sequía en la historia del país y la caída de las exportaciones, lo cual ha afectado el valor de la moneda. En este sentido, destacó que se está devolviendo el IVA a casi 22 millones de argentinos como forma de paliar estos problemas.

En relación a la inflación, Massa reconoció que es un problema que preocupa tanto a la gente como al gobierno. Sin embargo, señaló la importancia de explicar a la población las causas que han llevado a este aumento de los precios.