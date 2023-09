La segunda jornada de expositores del debate de la ley de alquileres se desarrollaba hoy en un plenario de comisiones del Senado. Había pedidos de los representantes de inquilinos para encontrar una solución a la escasez de ofertas de inmuebles y negociaciones de parte de los legisladores oficialistas y opositores para la emisión de un dictamen.

Juan Arriszabalaga, de Inquilinos Tandil, fue el primero en exponer hoy. Consideró que los 10 millones de inquilinos del país están "en una situación crítica ante un nuevo ataque del lobby inmobiliario que permea a una parte de la clase política argentina". Además, afirmó que la reforma aprobada por Diputados "es pro mercado y pro rentistas".

León Bilansky, de la asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), declaró que la actividad comercial próspera aporta valor inmobiliario y desarrollo local. Ponderó el rol en la economía del sector que representa y afirmó: "Los que abrimos los comercios todos los días y contratamos trabajadores y pagamos nuestros impuestos no vemos a los propietarios como enemigos".

Luna Miguens, del CELS, consideró que lo que no puede suceder en este debate de reforma de la ley de alquileres es que se instale la idea de que "los inquilinos se perjudicaron por sus propias conquistas y que entonces hay que volver para atrás. Eso es lo que no puede pasar".

Mientras la oposición pretende aprobar la iniciativa tal como vino de Diputados y convertirla en ley en la próxima sesión, el oficialismo quiere introducirle modificaciones. Esto implica que la ley debería regresar en revisión a la Cámara baja para su sanción definitiva.

Virginia Manzotti, de la Confederación Federal de Corredores Inmobiliarios (Cofeci), expresó su preocupación por la situación del mercado mientras se espera la aprobación de la norma. Reclamó "celeridad" para la sanción.

Otro de los expositores invitados, Damián Tabakman, de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, evaluó que "si la gente no compra, nadie va a fabricar, entonces no se construye". Además, agregó que "si no se construye, habrá menos oferta de viviendas".

Leonardo Rodríguez Nader, de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, mencionó que, aunque no hay cifras oficiales, el déficit habitacional está por encima de un millón de viviendas. Esto repercute en sectores medios y bajos. (Fuente: Ámbito Financiero)