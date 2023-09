La cantante brindó una entrevista con La Nación en la que compartió que no tiene contacto con el músico Charly. Según sus declaraciones, hace mucho tiempo que no tiene posibilidad de comunicarse con él debido a que su entorno no lo permite.

Charly estuvo internado el mes pasado para realizarse unos estudios de rutina, pero su estadía en el centro de salud se prolongó debido a la necesidad de realizar análisis complementarios. Sin embargo, días después, el músico informó a través de sus redes sociales que ya se encontraba en su casa.

La cantante expresó su desconcierto por la situación y mencionó que no sabe si no la quieren o qué ha ocurrido exactamente.

Y finalmente declaró que el que si tiene cierto contacto con el cantante de Clics Modernos, es el músico Fito Paez.