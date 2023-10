Según lo confirmó su abogado, Juan Ignacio Vitalini, Ricardo Iorio, el popular músico referente del heavy metal falleció a los 61 años. “Empezó a correr el rumor en Bahía Blanca. Intenté hablar con algunos familiares, la mujer me confirmó la triste noticia. Empezó a sentirse mal en la casa, un fuerte dolor en el pecho, se acostó, llamaron a la ambulancia y falleció en el trayecto, cuando ella llegó ya había fallecido. Se desconocía si había tenido algún problema anterior, la señora me dice que no. Es muy sorpresivo todo. Estaba todo bien, solo sintió ese dolor en el pecho. Una locura. Es una triste noticia”, explicó el letrado minutos antes de las 9 de la mañana.

“Llamaron a la ambulancia y cuando llegó estaba fallecido”, informaron desde el municipio de Coronel Suárez, quienes constataron su muerte.

La carrera del cantante y compositor es muy extensa. Fue el fundador de bandas icónicas como V8, Hermética y Almafuerte. Luego, lanzó su carrera como solista y hasta hace pocos días se encontraba en medio de la gira nacional, presentando nuevo material.